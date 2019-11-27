Суд освободил из-под ареста экс-командира "Беркута"

Фото: Виктор Шаповалов (скрин видео/5 канал)

Беркутовец находился под арестом с 2015 года

Киевский апелляционный суд освободил из-под ареста бывшего командира харьковской роты "Беркута" Виктора Шаповалова, обвиняемого в преступлениях против активистов Майдана. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление "Адвокатской совещательной группы".

Отметим, что беркутовец находился под арестом с 2015 года.

"Сегодня, 27 ноября, Киевский апелляционный суд освободил из-под стражи Виктора Шаповалова, обвиняемого в превышении власти и служебных полномочий 18 февраля 2014 года во время противостояния в центре города, что повлекло тяжкие последствия", - говорится в сообщении.

Соответствующее решение суд принял из-за "закона Савченко", по которому срок содержания под стражей Шаповалова составляет 9 лет из 10 максимально предусмотренных предъявленным ему обвинением.

Его дело с 2016 года рассматривает Подольский райсуд Киева.

Ранее сообщалось, что 30 сентября в суд передали обвинение относительно командира киевского "Беркута". В январе 2014 года действия командира и его подчиненных привели к травмированию более десятка человек.

Также РБК-Украина писало, что в конце августа этого года Днепровский районный суд Киева сегодня оправдал экс-"беркутовца" Андрея Хандрикина, которого обвиняли в истязании активистов во время Революции Достоинства.