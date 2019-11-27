Россия в ТКГ требует согласовать закон о статусе Донбасса с ОРДЛО

Фото: Борис Грызлов (government.ru)

Россия настаивает на прямом диалоге Украины с оккупированным Донбассом

Российская сторона трехсторонней контактной группе настаивает на том, чтобы Украина согласовала новый закон о статусе Донбасса с отдельными районами Донецкой и Луганской областей. Об этом по итогам переговоров в Минске заявил представитель России Борис Грызлов.

По его словам, на сегодняшний день украинская сторона уклоняется от полноценного диалога с представителями ОРДЛО.

"На данный момент, есть элементы диалога между Киевом и Донбассом, прежде всего, в подгруппах контактной группы. Однако от развития диалога киевская сторона пока что уклоняется. Мы видим, что киевская делегация в контактной группе следует именно таким инструкциям", - отметил Грызлов.

Он также добавил, что пока остается нерешенным вопрос об особом статусе Донбасса.

"Хотя его действие должно быть продлено, а дальнейшие законодательные изменения - согласованы с Донецком и Луганском…Немаловажным остается вопрос закрепления особого статуса в конституции, он должен быть решен в итоге", - подчеркнул он.

Напомним, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва на саммите "нормандской четверки" в Париже будет настаивать на прямом диалоге Украины с представителями оккупированного Донбасса.

Кроме того, в Кремле высоко оценивают вероятность отдельной встречи президентов России и Украины.