МИД Украины проверяет информацию о "российском" Крыме в приложениях Apple

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Компания Apple начала отображать Крым российской территорией

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Екатерина Зеленко заявила, что в ведомстве проверяют информацию об обозначении Крыма российской территорией в приложениях Apple. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Крым.Реалии".

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что в приложении "Погода" американская компания на территории РФ начала отображать Крым и Севастополь российской территорией.

"Информация сейчас проверяется. Больше информации будет, как только мы получим официальное подтверждение", - сообщила Зеленко.

Кроме того, с мая на материковой части Украины и аннексированном полуострове Севастополь, Симферополь, Керчь и другие города не отображаются ни частью Украины, ни частью РФ.

Официальных комментариев американской компании по этому поводу пока нет.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина планирует упростить процедуру получения украинских документов для жителей аннексированного Крыма. Кабмин разрабатывает процедуру упрощенного получения свидетельств о рождении и смерти жителей полуострова.

Также РБК-Украина сообщало, что Украина восстановит водоснабжение и транспортное сообщение с аннексированным Крымом лишь после полной деоккупации территории.