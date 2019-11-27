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Кабмин установил гарантированную цену на газ: что изменится

Новости » Энергетика     27.11.2019 - 16:20
Кабмин установил гарантированную цену на газ: что изменится
Иллюстративное фото (УНИАН)

В Украине фиксируют цены на газ на случай отсутствия транзита из России

Кабинет министров Украины на заседании 27 ноября установил гарантированную цену на газ до конца отопительного периода. РБК-Украина разбиралось, как это будет работать и что изменится для украинцев.

Что предлагает правительство

Фактически правительство установило предохранитель для защиты потребителей от колебаний цены на газ, которое может вызвать отсутствие транзита газа по ГТС Украины. Украинцам предлагают участие в программе "Гарантированная цена на газ", а "Нафтогаз" обяжут зафиксировать цены на газ на период отопительного сезона для участников этой программы.

При этом планируется, что указанная фиксированная цена будет на 7% меньше, чем в предыдущем году. По словам премьера Алексея Гончарука, такая практика распространена в мире.

Как это будет работать

По условиям программы "Гарантированная цена на газ" все потребители (в том числе предприятия теплокоммунэнерго) с 1 января до 1 мая 2020 года автоматически становятся ее участниками. Для них отпускная цена составит 6,96 гривен за кубометр с НДС (без тарифов на транспортировку).

Это самая низкая цена для отопительного сезона за последние два года. Например, в ноябре 2018 года цены на газ составляли 8,55 гривен за кубометр. Эта цена была установлена ​​по требованию МВФ, как условие получения очередного транша.

Украинцам оставляют выбор

Однако у всех без исключения потребителей есть выбор: остаться в программе, или выйти из нее и отказаться от гарантированной цены. Это нужно сделать до 20 декабря, и в случае выхода из программы оплата газа будет проходить по действующей месячной цене, которая сложится на рынке.

Правительство обращает внимание, что решение принимает каждый потребитель индивидуально.

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