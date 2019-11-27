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Кабмин уволил замминистра инфраструктуры Клитину

Новости » Политика     27.11.2019 - 15:07
Кабмин уволил замминистра инфраструктуры Клитину
Фото: Александра Клитина (facebook.com/aleksandra.klitina)

Клитину уволили по представлению министра инфраструктуры

Кабинет министров Украины уволил замминистра инфраструктуры Александру Клитину. Об этом в Telegram сообщил нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.

По его словам, Клитину уволили по представлению министра инфраструктуры Владислава Криклия, сам министр на заседании отсутствовал.

Напомним, Криклий заявил, что будет просить уволить своего заместителя Александру Клитину из-за ее переписки с пранкером. Речь идет о переписке с Джокером, в которой она дала понять, что хотела бы получить пост министра инфраструктуры, а также негативно оценила деловые качества Криклия. В частности, по ее словам, министр якобы принимает на работу коррупционеров и "что-то мутит с тендерами на "Укрзализныце".

Скандал с перепиской последовал за обнародованием фрагмента разговора народных депутатов от "Слуги народа", в котором отмечается, что Клитина якобы "получила свою должность через постель". Запись обнародовал народный депутат Антон Поляков, изгнанный из фракции за несинхронное голосование по рынку земли.

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