Первый разговор Зеленского с Байденом и усиление карантина в городах Украины: новости за 2 апреля
Статистика по коронавирусу бьет рекорды, состоялся первый телефонный разговор президента США Джо Байдена и президента Украины Владимира Зеленского, Украина ввела персональные санкции против топ-10 украинской контрабанды. Подробнее о том, что произошло в пятницу, 2 апреля, - в материале РБК-Украина
Коронавирус в Украине и в мире: последние новости
- За прошедшие сутки 2 апреля в Украине зафиксировали наибольшее количество новых больных коронавирусом с начала пандемии. Всего подтвердили 20 341 новый случай.
- В Украине ужесточают карантин еще несколько городов, а в "красную" зону могут включить также Донецкую область.
- В Киевской городской государственной администрации рассказали, как и где можно оформить спецпропуск для проезда в общественном транспорте с 5 по 16 апреля.
- По данным главы Минздрава Максима Степанова, в Украине лабораторно подтвердили наличие южноафриканского штамма вируса. А британская разновидность вируса выявлена была во всех регионах нашей страны.
- Глава Верховной рады Дмитрий Разумков допустил введение чрезвычайного положения в Украине из-за ситуации с коронавирусом. Однако, по его словам, такое предложение должно поступить от Кабинета министров.
- Иммунологи и инфекционисты поддерживают введение полного локдауна в Украине, чтобы стабилизировать эпидемиологическую ситуацию.
- В Киеве в торгово-развлекательном центре на проспекте Победы произошла стрельба. Мужчина дважды выстрелил в охранника магазина после замечания об отсутствии защитной маски.
- Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили о критической ситуации с коронавирусом в Бразилии. Эта страна стала эпицентром коронавируса.
Эскалация на Донбассе: подробности
На Донбассе продолжается обстрение. На прошедшие сутки, 2 апреля, было зафиксировано 21 нарушение режима прекращения огня на Донбассе со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. Вследствие обстрелов ранения получили двое украинских военных и гражданский.
В Кремле заявили, что на Донбассе сложилась "весьма пугающая действительность". При этом Россия считает свою риторику о якобы украинских провокациях "абсолютно конструктивной".
Напомним, Россия наращивает войска у украинской границы. В Москве считают, что "это не должно никого беспокоить". В Офисе президента посоветовали граничащим с Украиной странам НАТО повысить боеготовность. В ответ на это в Кремле заявили, что Россия примет дополнительные меры по обеспечению своей безопасности в случае усиления войск НАТО вокруг Украины. Помимо этого сообщается, что Россия начала проверку сил Черноморского флота в оккупированном Крыму. В том числе, отрабатываются наступательные операции.
Довыборы по 87 округу: уже на трех участках выявили расхождение во время пересчета бюллетеней
В ходе пересчета голосов по 87 округе в Ивано-Франковской области обнаружили расхождение еще на одном избирательном участке. Там за одного из кандидатов добавили "лишних" 116 бюллетеней.
Отметим, по состоянию на вечер 2 апреля на довыборах в Раду по 87 мажоритарном округе посчитали 92,3% голосов. Лидирует Василий Вирастюк от "Слуги народа". Ранее сообщалось, что окружная избирательная комиссия недосчиталось 147 бюллетеней. Недостаток бюллетеней обнаружили на двух участках. РБК-Украина писало, что на 87 округе председатель комиссии якобы исчез, а новый не восстанавливает подсчет голосов. На место событий поехали депутаты от "Слуги народа".
Зеленский и Байден провели первый разговор на фоне обострения на Донбассе
2 апреля состоялся телефонный разговор Джо Байдена и Владимира Зеленского. Президенты Украины и США провели первую беседу после вступления Байдена на пост главы государства. Ее темой стало обострение на Донбассе и наращивание войск РФ на границах Украины.
Все подробности о переговорах лидеров двух стран - в материале РБК-Украина.
Украина впервые ввела персональные санкции против топ-10 украинской контрабанды
Украина ввела персональные санкции против топ-10 украинской контрабанды. В частности, были заблокированы активы лиц, причастных к контрабанде. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении.
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов озвучил список "топ-10 контрабандистов". Также стало известно, что более 100 сотрудников Гостаможслужбы отстранили от выполнения своих должностных обязанностей после заседания СНБО. Среди них 17 руководители таможен и таможенных постов.
В Харькове произошел взрыв на предприятии, есть погибший и пострадавший (фото, видео)
В Харькове утром 2 апреля произошел взрыв на предприятии по переработке семян подсолнечника на масло. В результате один человек погиб, еще один - пострадал.
"В металлическом ангаре произошел взрыв резервуара. В результате взрыва данное здание было разрушено. Наблюдалось горение обломков и остатков оборудования на площади 600 кв.м", - сообщили спасатели.
Смертельный взрыв в Одессе: жительница дома рассказала о трагическом ЧП
2 апреля в многоквартирном доме в Одессе произошел взрыв газа. ЧП забрало жизнь одного человека, еще двое пострадавших были находятся в больнице, их состояние оценивают как средней тяжести. Взрыв с последующим возгоранием произошел в квартире на втором этаже. Спасатели эвакуировали 15 жильцов.
Погибший мужчина был владельцем квартиры, где произошел взрыв. Взрывной волной его выбросило на улицу, и пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии, однако позже он скончался от полученных травм в реанимации. Как рассказала жительница дома, спастись ей с семьей удалось только чудом.
Нападение на Капитолий: погибли водитель автомобиля и полицейский
2 апреля появилась информация о стрельбе возле Капитолия в США. Позже выяснилось, что автомобиль въехал в заграждение вокруг комплекса, при этом наехав на двух полицейских. В результате погиб офицер полиции и водитель автомобиля, который пытался протаранить ограждение.
Президент США Джо Байден приказал приспустить государственные флаги на административных зданиях по всей стране. Он подчеркнул, что новость об атаке и смерти офицера полиции Капитолия Уильяма Эванса сильно потрясла его и его супругу.
В Украине существенно подорожают продукты: что взлетит в цене больше всего
В Украине стремительно начали расти цены на продукты. Эксперты говорят, что это связано сразу с несколькими факторами. Сюда входят и погодные условия, и инфляция, и подорожание сырья и даже пандемия коронавируса.
Что нас ждет в ближайшем будущем с ценами на продукты – читайте в материале Styler.
В Украину вернутся морозы и снег: в каких областях сильно испортится погода
Погода в Украине сильно испортится на выходных. Синоптики прогнозируют морозы и даже мокрый снег в некоторых областях. Где будет самая неприятная погодная ситуация - читайте в материале РБК-Украина.