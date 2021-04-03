Сутки на Донбассе: боевики осуществили 21 обстрел, ранены двое военных и гражданский

За прошедшие сутки, 2 апреля, было зафиксировано 21 нарушение режима прекращения огня на Донбассе со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. Вследствие обстрелов ранения получили двое украинских военных и гражданский.

Об этом сообщается в утренней сводке ООС .

Так, боевики 20 раз обстреливали позиции украинских защитников. Кроме того, осуществили один обстрел гражданской инфраструктуры в Красногоровке.

В частности, из минометов 82-го и 120-го калибров открывали огонь в направлении населенных пунктов Золотое-4, Новоалександровка. Возле Светлодарска и Новотошковского использовали крупнокалиберные пулеметы и гранатометы различных систем. В направлении Новолуганского боевики стреляли из гранатометов.

Кроме того, неподалеку Пищевика, Красногоровки и Гнутово открывали огонь из минометов калибра 120 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов, а возле поселка Опытное - из противотанкового ракетного комплекса.

Вблизи Водяного, что на Приазовье, вооруженные формирования Российской Федерации использовали подствольные гранатометы. В районе Авдеевки оккупанты совершили обстрел из ручных противотанковых гранатометов, а неподалеку Песков - из стрелкового оружия.

"В результате вражеских обстрелов двое украинских воинов получили ранения. Военнослужащим оперативно оказана необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении.

Все факты нарушений со стороны вооруженных формирований Российской Федерации Украинская сторона СЦКК сообщила представителей ОБСЕ.