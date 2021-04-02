Усиление войск НАТО вокруг Украины потребует дополнительных мер от России, - Кремль

В Кремле отреагировали на слова замглавы Офиса президента Украины Романа Машовца о необходимости повышения боеготовности граничащих с Украиной стран НАТО . Россия будет готовить дополнительные меры.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает агенство ТАСС .

По его словам, Россия примет дополнительные меры по обеспечению своей безопасности в случае усиления войск НАТО вокруг Украины.

"Безусловно, такое развитие сценария привело бы к дальнейшему росту напряженности вблизи российских границ. Конечно, это потребует дополнительных мер от российской стороны по обеспечению ее безопасности", - сказал он.

Отметим, главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак заявлял, что Россия стягивает войска к украинской границе, готовясь к учениям в Брянске и оккупированном Крыму.

Кроме того, украинская разведка сообщила, что Москва завершает подготовку мероприятий для провокации украинских военных, чтобы начать наступление вглубь территории Украины.