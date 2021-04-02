В Украину вернутся морозы и снег: в каких областях сильно испортится погода

Погода в Украине сильно испортится на выходных. Синоптики прогнозируют морозы и даже мокрый снег в некоторых областях. Где будет самая плохая погодная ситуация - читайте в прогнозе дальше в нашем материале

Об этом пишут синоптики Наталка Диденко и Украинский гидрометцентр.

По данным Наталки Диденко, в субботу 3 апреля максимальная температура воздуха составит всего +6+11 градусов, на Юге и местами в центральных областях +10+13 градусов.

Дожди в субботу пройдут на Востоке, местами на Западе, а в Карпатах ожидается мокрый снег. На остальной территории преимущественно без осадков.

А вот в воскресенье, 4 апреля, столбики термометров могут иногда ночью опуститься до 0... -2 градусов мороза. Днем температура составит +6+12 градусов.

В воскресенье будет больше осадков. В западных областях дождь и мокрый снег, в большинстве областей - местами небольшой дождь.

А вот ночью и утром 4-го апреля на Юге, а днем на юго-востоке - Запорожье, Донецкой области - возможны сильные ливни.

В Киеве на выходных тоже будет прохладно - днем +6+10 градусов. Ночью в субботу от 0 до +3 градусов, а в окрестностях в ночь на воскресенье температура может снизиться до 0... -2 мороза.

Синоптики Украинского гидрометцентра на картах показали, какой будет погода в Украине на выходных.

Фото: Погода в Украине на выходных, 3-4 апреля (meteo.gov.ua)