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Довыборы по 87 округу: уже на трех участках выявили расхождение во время пересчета бюллетеней

Новина українською → Пятница 02 апреля 2021 22:31
Довыборы по 87 округу: уже на трех участках выявили расхождение во время пересчета бюллетеней Фото: избирательные бюллетени (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Инна Собора

В ходе пересчета голосов по 87 округе в Ивано-Франковской области обнаружили расхождение еще на одном избирательном участке. Там за одного из кандидатов добавили "лишних" 116 бюллетеней.

Об этом сообщает Гражданская сеть "ОПОРА".

Так, окружная избирательная комиссия выявила расхождение количества бюллетеней с голосами за кандидата Александра Шевченко на избирательном участке №260536.

"Члены ОИК насчитали 315 бюллетеней, в то время как на упаковке с бюллетенями было указано 431. Расхождение составило 116 бюллетеней", - говорится в сообщении.

Комиссия утвердила протокол, в котором напротив фамилии Александра Шевченко указала фактическое количество голосов, которое было обнаружено при пересчете - 315.

"За это решение проголосовали 10 членов ОИК. К протоколу добавили особое мнение трех членов комиссии. Кроме того, составлен акт о расхождении", - сообщают наблюдатели.

Отметим, по состоянию на вечер 2 апреля на довыборах в Раду по 87 мажоритарном округе посчитали 92,3% голосов. Лидирует Василий Вирастюк от "Слуги народа".

Напомним, ранее сообщалось, что окружная избирательная комиссия недосчиталось 147 бюллетеней. Недостаток бюллетеней обнаружили на двух участках.

РБК-Украина писало, что на 87 округе председатель комиссии якобы исчез, а новый не восстанавливает подсчет голосов. На место событий поехали депутаты от "Слуги народа".

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