Довыборы по 87 округу: уже на трех участках выявили расхождение во время пересчета бюллетеней

В ходе пересчета голосов по 87 округе в Ивано-Франковской области обнаружили расхождение еще на одном избирательном участке. Там за одного из кандидатов добавили "лишних" 116 бюллетеней.

Об этом сообщает Гражданская сеть "ОПОРА" .

Так, окружная избирательная комиссия выявила расхождение количества бюллетеней с голосами за кандидата Александра Шевченко на избирательном участке №260536.

"Члены ОИК насчитали 315 бюллетеней, в то время как на упаковке с бюллетенями было указано 431. Расхождение составило 116 бюллетеней", - говорится в сообщении.

Комиссия утвердила протокол, в котором напротив фамилии Александра Шевченко указала фактическое количество голосов, которое было обнаружено при пересчете - 315.

"За это решение проголосовали 10 членов ОИК. К протоколу добавили особое мнение трех членов комиссии. Кроме того, составлен акт о расхождении", - сообщают наблюдатели.

Отметим, по состоянию на вечер 2 апреля на довыборах в Раду по 87 мажоритарном округе посчитали 92,3% голосов. Лидирует Василий Вирастюк от "Слуги народа".