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В Харькове произошел взрыв на предприятии, есть погибший и пострадавший

Новина українською → Харьков, Пятница 02 апреля 2021 09:54
В Харькове произошел взрыв на предприятии, есть погибший и пострадавший Фото: взорвался резервуар (dsns.gov.ua)
Автор: Игорь Литвиненко

В Харькове утром 2 апреля произошел взрыв на предприятии по переработке семян подсолнечника на масло. В результате один человек погиб, еще один - пострадал.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Инцидент произошел в 4:08 на производственном предприятии на улице Новомосковская, 8а.

"В металлическом ангаре произошел взрыв резервуара. В результате взрыва данное здание было разрушено. Наблюдалось горение обломков и остатков оборудования на площади 600 кв.м", - сообщили спасатели.

На месте пожара обнаружили тело погибшего работника 1997 года рождения. Еще один рабочий 1983 года рождения получил ожоги лица и был госпитализирован в ожоговый центр Харькова.

"Пожарные локализовали огонь в 5:39. Сейчас продолжаются работы по окончательной ликвидации локальных мест горения. Причина возникновения чрезвычайного происшествия устанавливается", - добавили в ГСЧС.

Фото: последствия взрыва на предприятии в Харькове (dsns.gov.ua)

Напомним, в конце октября 2020 года произошел взрыв газоперерабатывающей станции под Харьковом. В результате погибли два человека, еще восемь пострадали.

Также сообщалось, что в прошлом году в Волновахе произошел взрыв неизвестного предмета на предприятии. Тогда пострадали два человека.

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