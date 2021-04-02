У Зеленского выступают за повышение боеготовности граничащих с Украиной стран НАТО

Россия наращивает войска у украинской границы . В Офисе президента посоветовали граничащим с Украиной странам НАТО повысить боеготовность.

Об этом заявил замглавы Офиса президента Украины Роман Машовец на встрече с послом Канады Ларисой Галадзой, передает пресс-служба ОП .

По его словам, одним из путей улучшения ситуации с безопасностью могут стать совместные мероприятия, в частности, военные учения Украины и НАТО.

"Они должны охватывать сухопутный, военно-морской и воздушный компоненты. Кроме того, целесообразно повысить уровень боевой готовности войск в странах НАТО, которые граничат с Украиной", - приводит слова Машовца пресс-служба Офиса президента.