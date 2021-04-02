После заседания СНБО отстранили более 100 работников Государственной таможни
Фото: заседание СНБО (president gov ua)
Более 100 сотрудников Гостаможслужбы отстранили от выполнения своих должностных обязанностей после заседания Совета Национальной безопасности и обороны (СНБО) 2 апреля. Среди них 17 руководители таможен и таможенных постов.
Отмечается, что кроме персональных санкций в отношении круга лиц, деятельность которых связывают с контрабандой, принимаются меры в отношении должностных лиц таможенных органов, которые могут быть причастны к коррупционным деяниям.
На сегодня в территориальных органах отстранены:
- в Одесской таможне - 22 работника;
- в Закарпатской - 23 работника;
- в Киевской - 8 работников;
- в Волынской - 23 работника;
- в Галицкой - 46 работников;
- в Буковинской - 3 работника.
Ранее сообщалось, что Украина ввела персональные санкции против топ-10 украинской контрабанды.
По материалам Службы безопасности Украины (СБУ) наложено более 138 млн штрафов и доначислено свыше 2,7 млрд гривен таможенных платежей.