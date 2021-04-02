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После заседания СНБО отстранили более 100 работников Государственной таможни

Новина українською → Пятница 02 апреля 2021 22:14
После заседания СНБО отстранили более 100 работников Государственной таможни Фото: заседание СНБО (president gov ua)
Автор: Инна Собора

Более 100 сотрудников Гостаможслужбы отстранили от выполнения своих должностных обязанностей после заседания Совета Национальной безопасности и обороны (СНБО) 2 апреля. Среди них 17 руководители таможен и таможенных постов.

Об этом сообщили в пресс-центре Государственной таможенной службы Украины.

Отмечается, что кроме персональных санкций в отношении круга лиц, деятельность которых связывают с контрабандой, принимаются меры в отношении должностных лиц таможенных органов, которые могут быть причастны к коррупционным деяниям.

На сегодня в территориальных органах отстранены:

  • в Одесской таможне - 22 работника;
  • в Закарпатской - 23 работника;
  • в Киевской - 8 работников;
  • в Волынской - 23 работника;
  • в Галицкой - 46 работников;
  • в Буковинской - 3 работника.

Ранее сообщалось, что Украина ввела персональные санкции против топ-10 украинской контрабанды.

По материалам Службы безопасности Украины (СБУ) наложено более 138 млн штрафов и доначислено свыше 2,7 млрд гривен таможенных платежей.

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