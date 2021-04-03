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Атака на Капитолий в США: Байден приказал приспустить флаги

Новина українською → США, Суббота 03 апреля 2021 05:17
Атака на Капитолий в США: Байден приказал приспустить флаги Фото: Атака на Капитолий в США (Reuters)
Автор: РБК-Украина

Президент США Джо Байден приказал приспустить государственные флаги на административных зданиях по всей стране. Это произошло после атаки на Капитолий, в результате которой погиб полицейский.

Об этом сообщает СNN.

Он подчеркнул, что новость об атаке и смерти офицера полиции Капитолия Уильяма Эванса сильно потрясла его и его супругу.

"Мы с Джилл были убиты горем, узнав о насильственном нападение на контрольно-пропускной пункт на территории Капитолия США, в результате которого погиб офицер Уильям Эванс из полиции Капитолия США, а его коллега борется за свою жизнь", - сказал Байден.

Он выразил искренние соболезнования семье офицера Эванса и всем, кто скорбит о его утрате.

Байден приказал, чтобы до заката 6 апреля в честь Эванса был приспущен флаг США в Белом доме и во всех федеральных зданиях.

Напомним о нападении на Капитолий в США. Погиб офицер полиции и водитель автомобиля, который пытался протаранить ограждение.

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