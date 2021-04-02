Кремль об обострении на Донбассе: действительность весьма пугающая
На фоне нынешнего обострения на Донбассе там сложилась "весьма пугающая действительность". При этом Россия считает свою риторику о якобы украинских провокациях "абсолютно конструктивной".
Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает "РИА Новости".
"К нашему сожалению, действительность весьма пугающая на линии соприкосновения, провокации со стороны Вооруженных сил Украины имеют место, они не одиночные, а множественные", - заявил Песков.
По его словам, в пользу российских слов о якобы провокациях со стороны Украины свидетельствуют сделанные в Киеве заявления о необходимости привлечения НАТО.
Напомним, ранее в Офисе президента Украины Владимира Зеленского заявили, что соседние страны НАТО должны повысить уровень боеготовности, поскольку Россия стягивает войска к украинским границам.
Кроме того, Министерство обороны Украины заявило, что Пентагон обеспокоен последними действиями России. А также пообещал, что в случае эскалации на Донбассе США не оставят Украину наедине с российским агрессором.