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Кремль об обострении на Донбассе: действительность весьма пугающая

Новина українською → Москва, Пятница 02 апреля 2021 13:20
Кремль об обострении на Донбассе: действительность весьма пугающая Фото: Дмитрий Песков (kremlin ru)
Автор: РБК-Украина

На фоне нынешнего обострения на Донбассе там сложилась "весьма пугающая действительность". При этом Россия считает свою риторику о якобы украинских провокациях "абсолютно конструктивной".

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает "РИА Новости".

"К нашему сожалению, действительность весьма пугающая на линии соприкосновения, провокации со стороны Вооруженных сил Украины имеют место, они не одиночные, а множественные", - заявил Песков.

По его словам, в пользу российских слов о якобы провокациях со стороны Украины свидетельствуют сделанные в Киеве заявления о необходимости привлечения НАТО.

Напомним, ранее в Офисе президента Украины Владимира Зеленского заявили, что соседние страны НАТО должны повысить уровень боеготовности, поскольку Россия стягивает войска к украинским границам.

Кроме того, Министерство обороны Украины заявило, что Пентагон обеспокоен последними действиями России. А также пообещал, что в случае эскалации на Донбассе США не оставят Украину наедине с российским агрессором.

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