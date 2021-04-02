Украина впервые ввела персональные санкции против топ-10 украинской контрабанды

Украина ввела персональные санкции против топ-10 украинской контрабанды . В частности, были заблокированы активы лиц, причастных к контрабанде.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении .

"Сегодня впервые введены персональные санкции, в частности, заблокированы активы имущество лиц, которые по аналитическим данным СНБО и СБУ, можно назвать топ-10 украинской контрабанды", - заявил он.

Президент подчеркнул, что борьба с контрабандой будет продолжаться. Он отметил, что под санкции попали только первые десять контрабандистов и они не будут последними.

"Отстранены от работы десятки должностных лиц таможенных органов, а еще мы готовим законодательные изменения для введения криминализации недостоверного таможенного декларирования", - подчеркнул Зеленский.