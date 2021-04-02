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В Одессе произошел взрыв в многоквартирном доме. Есть пострадавшие

Новина українською → Одесса, Пятница 02 апреля 2021 16:22
В Одессе произошел взрыв в многоквартирном доме. Есть пострадавшие Фото: место взрыва в Одессе (dsns.gov.ua)
Автор: РБК-Украина

Сегодня, 2 апреля, произошел взрыв в Одессе. В результате инцидента в многоквартирном доме есть пострадавшие.

Об этом говорится в сообщении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что взрыв произошел в одной из квартир в доме на переулке Хуторской. Взорвалась газовоздушная смесь, после чего произошел пожар.

"Предварительно пострадали 4 человека (состояние уточняется), частично разрушено перекрытие между вторым и третьим этажами и частично разрушен лестничный марш", - говорится в сообщении.

В 15:31 пожар потушили на площади 50 квадратных метров, спасатели эвакуировали 15 жильцов.

В Одессе произошел взрыв в многоквартирном доме. Есть пострадавшие

Фото: место взрыва в Одессе (dsns.gov.ua)

Напомним, в январе в Каменском Днепропетровской области произошел взрыв в жилом доме. Тогда причиной взрыва также стала утечка газа, в результате была разрушена стена между квартирами и выбиты стекла. Пострадали два человека.

В феврале РБК-Украина писало о мощном взрыве на газораспределительном узле на окраине оккупированного Луганска. Погибших и пострадавших в результате того инцидента не было.

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