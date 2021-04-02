Россия в Крыму начала проверку сил и отрабатывает наступление

Россия стягивает войска к украинской границе , а также начала проверку сил Черноморского флота в оккупированном Крыму. В том числе, отрабатываются наступательные операции.

Сообщается, что сегодня началась проверка сил Черноморского флота за зимний период обучения. Командование оценит качество организации боевой подготовки и слаженности подразделений флота, состояние вооружения и военной техники.

Военных задействуют в тактических учениях, в ходе которых командиры подразделений продемонстрируют "свою самостоятельность в решении общего замысла боя, способность принимать нестандартные и неожиданные для противника решения, позволяющие захватить и удерживать инициативу в бою".

Также сообщается, что флот совместно с морской и армейской авиацией, сухопутными войсками и ПВО отработают наступление и оборону квадрата.