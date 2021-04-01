ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

США усилили разведку из-за стягивания войск России к границам Украины

Новина українською → Украина, Четверг 01 апреля 2021 17:06
США усилили разведку из-за стягивания войск России к границам Украины Фото: США усилили разведку в Европе (U. S. Air Force photo by Bobbi Zapka)
Автор: Дмитрий Левицкий

Соединенные Штаты Америки обеспокоены обострением ситуации на Донбассе и информацией о стягивании Россией своих войск к границе с Украиной. Европейское военное командование США решило усилить уровень наблюдения.

Об этом сообщают американские издания Politico и The New York Times.

По данным американских СМИ, на этой неделе Европейское военное командование США повысило уровень наблюдения с "возможного кризиса" до "потенциально неминуемого кризиса". Этот уровень, как отмечают в NYT, является самым высоким. Уровень решили повысить после того, как российские войска в течение нескольких дней не покинули приграничный с Украиной район.

В то же время представитель Европейского командования капитан Вэнди Снайдер отказалась ответить Politico на вопрос об уровнях наблюдения, сославшись на секретность, но уточнила, что командование "очень внимательно следит за ситуацией".

Кроме того, как пишет Politico, в последнее время Россия демонстрирует необычную активность в регионе. Так, в понедельник, 29 марта, самолеты НАТО 10 раз поднимались в воздух из-за необычно большого количества полетов российских истребителей и бомбардировщиков вблизи границ союзников.

Напомним, на этой неделе главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак заявил, что Россия стягивает войска к границе Украины. Как рассказал Хомчак, российская армия готовится к военным учениям в Брянске и оккупированном Крыму.

Кроме того, украинская разведка заявила о готовности России к эскалации ситуации на Донбассе. Разведчики считают, что Россия может перейти в наступление вглубь украинской территории.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Происшествия Российская Федерация Соединенные Штаты Америки Украина Донбасс разведка войска
NEWS
Стало известно, как будут ходить поезда из-за локдауна в Киеве и области
Стало известно, как будут ходить поезда из-за локдауна в Киеве и области
DAILY
Кира Рудык: "Голос" был бы неудобным коалициантом для "Слуги народа"
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Кира Рудык: "Голос" был бы неудобным коалициантом для "Слуги народа"