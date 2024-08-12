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У Парижі фінішувала Олімпіада-2024, а Лукашенко набрехав про дрони: новини за вихідні

Фото: колаж РБК-Україна
Автор: Каріна Левицька

В Парижі цими вихідними завершились Олімпійські ігри, а самопроголошений лідер Білорусі Олександр Лукашенко нафантазував про дрони ЗСУ в Білорусі.

Детальніше про те, що сталося на вихідних, - у матеріалі РБК-Україна.

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Завершення Олімпіади-2024

Паризька Олімпіада добігла кінця. В останній змагальний день розіграли понад десяток комплектів нагород.

Детальніше про підсумки останнього дня та остаточне становище команд у медальному заліку, можна дізнатись у матеріалі РБК-Україна.

Зауважимо, що за час Ігор українські спортсмени у підсумку здобули 12 медалей.

Лукашенко нафантазував про дрони ЗСУ на території Білорусі

Днями самопроголошений президент Білорусі звинуватив Україну у порушенні повітряного простору. Він заявив, що нібито у Білорусі збивали українські дрони.

Однак "Беларускі Гаюн" розвінчав брехню Лукашенка.

"Укрзалізниця" створила для військових резерв квитків на потяги

Це було зроблено для того, щоб захисники могли оперативно придбати квитки. Також резерв доступний для родичів військовослужбовців, які їдуть до шпиталів відвідати своїх близьких.

"Вже понад 500 військових щодня отримують можливість їхати. Резерв діє на певний перелік поїздів, що слідують з/до прифронтових міст та періодично розширюється", - повідомляють Сухопутні війська.

Британська розвідка показала масштаби руйнувань у Бахмуті

Міноборони Британії показало супутникові зображення, на яких зафіксовані серйозні руйнування, у тому числі стадіон, школа та залізничний вокзал у Бахмуті.

Місто Бахмут з серпня 2022 року було епіцентром боїв. Відомо, що місто на 80% зруйноване внаслідок важких боїв.

Ворог використовує боєприпаси з отруйними речовинами

Речник ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій наголосив, що використання безпілотників уже зрівнялося з артилерією за кількістю застосувань.

"Щодня противник застосовує боєприпаси з отруйними речовинами. З 536 боєприпасів, які вчора були скинуті з коптерів, 11 були з отруйними речовинами", - заявив речник.

Росіяни влаштували пожежу в градирнях ЗАЕС

"За неофіційною інформацією від джерел з протилежного берегу - росіяни підпалили в градирні автомобільні шини у великій кількості", - повідомив глава Нікопольської РВА.

На його думку, це може бути провокація, або спроба створити паніку в населених пунктах на правому березі колишнього водосховища.

"ЗАЕС працює в штатному режимі, наскільки це можливо в умовах окупації", - додав він.

У Курській області "наловили" в полон багато "кадирівців"

Рейдові групи захопили бойовиків чеченського підрозділу "Ахмат" в глибокому тилу РФ.

Як кажуть самі полонені, вони намагалися втекти, щоб уникнути потрапляння в полон, бо їх ватажок Рамзан Кадиров часто повторює, що бійці "Ахмату" не здаються.

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