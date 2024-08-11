Понад 1200 окупантів та вертоліт. Генштаб оновив втрати РФ за добу
Фото: Генштаб ЗСУ оновив дані щодо втрат РФ в Україні на 11 серпня (Getty Images)
На ранок, 11 серпня, українські військові ліквідували ще 1220 оккупантів за добу. Також ЗСУ "приземлили" вертоліт.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу Збройних Сил України.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.08.24 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 590920 (+1220) осіб ліквідовано;
- танків – 8447 (+6) од.;
- бойових броньованих машин – 16363 (+13) од.;
- артилерійських систем – 16663 (+58) од.;
- РСЗВ – 1143 од.;
- засоби ППО – 918 од.;
- літаків – 366 од.;
- вертольотів – 328 (+1) од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 13399 (+27) од.;
- крилаті ракети – 2425 од.;
- кораблі/катери - 28 од.;
- підводні човни – 1 од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 22524 (+71) од.;
- спеціальна техніка - 2800 (+11) од.
Ситуація на фронті
За даними на вечір, 10 серпня, на фронті сталося 92 бойові зіткнення. При цьому загарбники 33 рази намагалися вклинитися в оборону ЗСУ.
Зокрема, як зазначають аналітики Інституту вивчення війни, ймовірно, російські війська захопили селище Невельське, під Покровськом. Також окупанти просунулися поблизу Кремінної, на Торецькому та Донецькому напрямках.
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