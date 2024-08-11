Понад 1200 окупантів та вертоліт. Генштаб оновив втрати РФ за добу

На ранок, 11 серпня, українські військові ліквідували ще 1220 оккупантів за добу. Також ЗСУ "приземлили" вертоліт.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу Збройних Сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.08.24 орієнтовно склали:

Ситуація на фронті

За даними на вечір, 10 серпня, на фронті сталося 92 бойові зіткнення. При цьому загарбники 33 рази намагалися вклинитися в оборону ЗСУ.

Зокрема, як зазначають аналітики Інституту вивчення війни, ймовірно, російські війська захопили селище Невельське, під Покровськом. Також окупанти просунулися поблизу Кремінної, на Торецькому та Донецькому напрямках.

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