Жодних дронів не було. "Беларускі Гаюн" розвінчав брехню Лукашенка
Самопроголошений лідер Білорусі Олександр Лукашенко днями нафантазував про дрони ЗСУ на території Білорусі. Однак жодних БПЛА на території країни зафіксовано не було.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на моніторингову групу "Беларускі Гаюн".
За інформацією моніторингової групи "Беларускі Гаюн", 9 серпня під час вильотів авіації ЗС РБ, жодних дронів (БПЛА) виявлено не було.
Моніторингова група зауважила, що жодних запусків ракет з винищувача СУ-30 або гелікоптера МІ-24 не здійснювалося.
"З чого випливає, що чергові гучні заяви самопроголошеного Лукашенка є звичайною нісенітницею", - додали в "Гаюні".
Позиція Білорусі в питанні війни в Україні
Від початку повномасштабного вторгнення Білорусь підтримала Росію. З її території у перші дні війни російські війська заходили в Україну.
Крім того, у Білорусі розміщувалися війська РФ, частина з них досі перебуває там.
Ми повідомляли, що днями самопроголошений президент Білорусі звинуватив Україну у порушенні повітряного простору. Він заявив, що нібито у Білорусі збивали українські дрони.
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