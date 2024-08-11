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Жодних дронів не було. "Беларускі Гаюн" розвінчав брехню Лукашенка

Білорусь, Неділя 11 серпня 2024 18:05
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Жодних дронів не було. "Беларускі Гаюн" розвінчав брехню Лукашенка Фото: самопроголошений лідер Білорусі Олександр Лукашенко (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Самопроголошений лідер Білорусі Олександр Лукашенко днями нафантазував про дрони ЗСУ на території Білорусі. Однак жодних БПЛА на території країни зафіксовано не було.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на моніторингову групу "Беларускі Гаюн".

За інформацією моніторингової групи "Беларускі Гаюн", 9 серпня під час вильотів авіації ЗС РБ, жодних дронів (БПЛА) виявлено не було.

Моніторингова група зауважила, що жодних запусків ракет з винищувача СУ-30 або гелікоптера МІ-24 не здійснювалося.

"З чого випливає, що чергові гучні заяви самопроголошеного Лукашенка є звичайною нісенітницею", - додали в "Гаюні".

Позиція Білорусі в питанні війни в Україні

Від початку повномасштабного вторгнення Білорусь підтримала Росію. З її території у перші дні війни російські війська заходили в Україну.

Крім того, у Білорусі розміщувалися війська РФ, частина з них досі перебуває там.

Ми повідомляли, що днями самопроголошений президент Білорусі звинуватив Україну у порушенні повітряного простору. Він заявив, що нібито у Білорусі збивали українські дрони.

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