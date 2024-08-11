У Курській області у полон взяли кадировців, - проект "Хочу жити"
У Курській області РФ рейдові групи взяли в полон кадировців. Їх упіймали глибоко в тилу від кордону.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проект "Хочу жити" у Telegram.
За словами рейдових груп, кадировці намагалися втекти, щоб уникнути попадання в полон, оскільки Рамзан Кадиров колись заявив, щоб бійці Ахмата в полон не здаються.
"Ну, зазвичай так, оскільки сидять у тилу, але в Курській області ситуація розвивалася динамічно, а ці бійці Ахмата навіть не намагалися чинити опір", - йдеться у повідомленні.
Проект "Хочу жити" наголосив, що виходячи з досвіду колишніх обмінів, це було правильне рішення, оскільки російські переговорники з обмінів забирають насамперед кадировців.
Крім того, канал зазначив, що кадировський піар і бажання берегти свою гвардію від бойових дій дорого коштують росіянам. Адже якби вони захищали кордон, а не ховалися "за спинами строковиків на десятій лінії під Курськом", такий швидкий прорив був би неможливим. Але як наслідок, на кордоні опинилися лише звичайні 18-річні строковики та прикордонники.
"Вони також прийняли правильне рішення не вступати до бою та добровільно здатися в полон, зберігши свої життя", - повідомляє канал.
Тим часом кадировці продовжують насміхатися з регулярної армії РФ. Зокрема, командир кадировців Апті Алаудінов звинуватив у Курській катастрофі начальника Генштабу ЗС РФ Герасимова. Мова йде про того самого командира, який насміхався над строковиками розповідаючи, що "Ахмат стояв до кінця і їх просто обійшли". Крім того, він відправляв своїх "головорізів" виловлювати росіян для вибачень на камеру за те, що ті говорили правду про Ахмат.
Курський прорив
Близько тижня тому, у вівторок, 6 серпня, росіяни заявили про прорив кордону з боку України в Курській області. Станом на сьогодні бої в прикордонних районах російського регіону тривають уже шість діб поспіль. Пропагандисти РФ скаржаться на просування нібито українських військ углиб Курської області.
З цієї причини в Брянській, Курській і Бєлгородській областях днями було введено режим контртерористичної операції (КТО).
Так само в неділю, 11 серпня, російська влада визнала нічний прорив у ще одному районі Курської області. В.о. губернатора регіону Олексій Смирнов заявив, що 10 серпня було зафіксовано захід української ДРГ на територію Біловського району. Водночас він стверджує, що нібито на момент публікації його посту, у Біловському та Обоянському районах Курської області боїв немає.
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