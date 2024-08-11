Росіяни влаштували пожежу в градирнях ЗАЕС, це може бути провокація

Мешканці Нікополя помітили пожежу в одній з градирень Запорізької атомної електростанції на окупованому березі колишнього Каховського водосховища. Це може бути російська провокація.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Нікопольської районної військової адміністрації Євгена Євтушенка в Telegram .

Як розповів Євтушенко, за неофіційною інформацією від джерел з протилежного берегу, росіяни підпалили в градирні автомобільні шини у великій кількості.

"Можливо, це провокація, або спроба створити паніку в населених пунктах на правому березі колишнього водосховища", - припустив голова РВА.

Він наголосив, що ЗАЕС працює в штатному режимі, наскільки це можливо в умовах окупації, та закликав мешканців Нікопольського району заспокоїтися.

Градирні ЗАЕС розташовані на басейні-охолоджувачі, на значній відстані від енергоблоків атомної електростанції. Це споруди для охолодження води атмосферним повітрям.