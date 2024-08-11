ua en ru
Нд, 11 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Росіяни влаштували пожежу в градирнях ЗАЕС, це може бути провокація

Нікополь, Неділя 11 серпня 2024 21:20
UA EN RU
Росіяни влаштували пожежу в градирнях ЗАЕС, це може бути провокація Фото: росяни влаштували провокацію на ЗАЕС (wikimedia.org Ralf1969)
Автор: Дмитро Левицький

Мешканці Нікополя помітили пожежу в одній з градирень Запорізької атомної електростанції на окупованому березі колишнього Каховського водосховища. Це може бути російська провокація.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Нікопольської районної військової адміністрації Євгена Євтушенка в Telegram.

Як розповів Євтушенко, за неофіційною інформацією від джерел з протилежного берегу, росіяни підпалили в градирні автомобільні шини у великій кількості.

"Можливо, це провокація, або спроба створити паніку в населених пунктах на правому березі колишнього водосховища", - припустив голова РВА.

Росіяни влаштували пожежу в градирнях ЗАЕС, це може бути провокація

Він наголосив, що ЗАЕС працює в штатному режимі, наскільки це можливо в умовах окупації, та закликав мешканців Нікопольського району заспокоїтися.

Градирні ЗАЕС розташовані на басейні-охолоджувачі, на значній відстані від енергоблоків атомної електростанції. Це споруди для охолодження води атмосферним повітрям.

Росіяни влаштували пожежу в градирнях ЗАЕС, це може бути провокація

Окупація ЗАЕС

Запорізька АЕС з 3 березня 2022 року перебуває під російською окупацією. Станція незаконно управляється російським "Росатомом", але на сьогодні не виробляє електроенергії.

Час від часу російська армія влаштовує провокації на ЗАЕС. То росіяни обстрілами пошкодять електролінії, які критично необхідні для функціонування АЕС, то запускають над станцією ударні дрони. Крім того, росіяни тримають на території атомної станції свої війська та військову техніку.

Наразі на території ЗАЕС перебуває місія Міжнародного агентства з атомної енергії. Нещодавно спостерігачі МАГАТЕ повідомляли про пожежі поблизу АЕС, попереджаючи, що це ускладнює ситуацію на ній.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Запорізька АЕС Нікополь Запорізька область
NEWS
Росіяни влаштували пожежу в градирнях ЗАЕС, це може бути провокація
Росіяни влаштували пожежу в градирнях ЗАЕС, це може бути провокація
DAILY
Сергій Дубров, МОЗ: Через війну не народилося вже майже півмільйона українців
Катерина Гончароваредактор розділу "Суспільство" Сергій Дубров, МОЗ: Через війну не народилося вже майже півмільйона українців