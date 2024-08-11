Україна завершила виступи на Олімпіаді-2024: які медальні здобутки

Україна у неділю, 11 серпня, офіційно завершила виступи на літніх Олімпійських іграх 2024 року у Парижі. Українські спортсмени у підсумку здобули 12 медалей.

Хто зі спортсменів виборов олімпійську медаль та на якому місці Україна у медальному заліку - дізнайтеся у матеріалі РБК-Україна нижче.

Україна офіційно завершила виступи на Олімпіаді після поєдинку борця вільного стилю до 97 кг Муразі Мчедлідзе.

Українець сьогодні переміг південноафриканця Ніколаса Де Ланже, що дало йому можливість позмагатися за "бронзу". Проте в останньому поєдинку Мчедлідзе поступився представнику Азербайджану Магомедхану Магомедову і не зміг здобути для України бронзову медаль.

Україна завершила виступи на Олімпіаді-2024 з 12 медалями. Наразі Україна знаходиться на 22 місці у медальному заліку.

На перше місце неочікувано піднявся Китай (90 медалей), а США, які довгий час очолювали рейтинг, спустилися на друге (122 медалі). Третє місце за Японією (44 медалі).

Також у ТОП-10 медального заліку потрапили Австралія (51 медаль), Франція (62 медалі), Велика Британія (63 медалі), Нідерланди (33 медалі), Південна Корея (30 медалей), Німеччина (31 медаль) та Італія (39 медалей).

Які медалі завоювала Україна

Золото - збірна з фехтування (Ольга Харлан, Юлія Бакастова та Аліна Комащук, Олена Кравацька), Ярослава Магучіх (стрибки у висоту), Олександр Хижняк (бокс).

Срібло - Сергій Куліш (стрільба з гвинтівки), Парвіз Насібов (греко-римська боротьба), Ірина Коляденко (вільна боротьба), Анастасія Рибачок і Людмила Лузан (веслування в каное-двійці), Ілля Ковтун (вправи на брусах).

Бронза - Ольга Харлан (фехтування), Ірина Геращенко (стрибки у висоту), Михайло Кохан (метання молота), Жан Беленюк (греко-римська боротьба).