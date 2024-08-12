В Париже финишировала Олимпиада-2024, а Лукашенко наврал про дроны: новости за выходные

В Париже в эти выходные завершились Олимпийские игры, а самопровозглашенный лидер Беларуси Александр Лукашенко нафантазировал о дронах ВСУ в Беларуси.
Детальнее о том, что произошло на выходных, - в материале РБК-Украина
Новости за 10 августа:
Разведчики уничтожили российский катер "Тунец" в Крыму.
Новости за 11 августа:
Украинские десантники показали, как пленяют оккупанта;
Парижская Олимпиада подошла к концу. В последний соревновательный день разыграли более десяти комплектов наград.
Подробнее об итогах последнего дня и окончательном положении команд в медальном зачете, можно узнать вматериале РБК-Украина.
Заметим, что за время Игр украинские спортсмены в итоге получили 12 медалей.
На днях самопровозглашенный президент Беларуси обвинил Украину в нарушении воздушного пространства. Он заявил, что якобы в Белоруси сбивали украинские дроны.
Однако "Белорусский Гаюн" развенчал ложь Лукашенко.
Это было сделано для того, чтобы защитники могли оперативно купить билеты. Также резерв доступен для родственников военнослужащих, которые едут в госпитали посетить своих близких.
"Уже более 500 военных ежедневно получают возможность ехать. Резерв действует на определенный перечень поездов, следующих из/в прифронтовые города и периодически расширяется", - сообщают Сухопутные войска.
Минобороны Британии показало спутниковые изображения, на которых зафиксированы серьезные разрушения, в том числе стадион, школа и железнодорожный вокзал в Бахмуте.
Город Бахмут с августа 2022 года был эпицентром боев. Известно, что город на 80% разрушен в результате тяжелых боев.
Спикер ОСУВ "Таврия" Дмитрий Лиховой подчеркнул, что использование беспилотников уже сравнялось с артиллерией по количеству применений.
"Ежедневно противник применяет боеприпасы с ядовитыми веществами. Из 536 боеприпасов, которые вчера были сброшены с коптеров, 11 были с ядовитыми веществами", - заявил спикер.
"По неофициальной информации от источников с противоположного берега - россияне подожгли в градирные автомобильные шины в большом количестве", - сообщил глава Никопольского РВА.
По его мнению, это может быть провокация или попытка создать панику в населенных пунктах на правом берегу бывшего водохранилища.
"ЗАЭС работает в штатном режиме, как это возможно в условиях оккупации", - добавил он.
Рейдовые группы захватили боевиков чеченского подразделения "Ахмат" в глубоком тылу РФ.
Как говорят сами пленные, они пытались убежать, чтобы избежать попадания в плен, потому что их предводитель Рамзан Кадыров часто повторяет, что бойцы "Ахмата" не сдаются.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.