В Париже финишировала Олимпиада-2024, а Лукашенко наврал про дроны: новости за выходные

Война России против Украины: последние новости

Новости за 10 августа:

Новости за 11 августа:

Завершение Олимпиады-2024

Парижская Олимпиада подошла к концу. В последний соревновательный день разыграли более десяти комплектов наград.

Подробнее об итогах последнего дня и окончательном положении команд в медальном зачете, можно узнать вматериале РБК-Украина.

Заметим, что за время Игр украинские спортсмены в итоге получили 12 медалей.

Лукашенко нафантазировал о дронах ВСУ на территории Беларуси

На днях самопровозглашенный президент Беларуси обвинил Украину в нарушении воздушного пространства. Он заявил, что якобы в Белоруси сбивали украинские дроны.

Однако "Белорусский Гаюн" развенчал ложь Лукашенко.

"Укрзализныця" создала для военных резерв билетов на поезда

Это было сделано для того, чтобы защитники могли оперативно купить билеты. Также резерв доступен для родственников военнослужащих, которые едут в госпитали посетить своих близких.

"Уже более 500 военных ежедневно получают возможность ехать. Резерв действует на определенный перечень поездов, следующих из/в прифронтовые города и периодически расширяется", - сообщают Сухопутные войска.

Британская разведка показала масштабы разрушений в Бахмуте

Минобороны Британии показало спутниковые изображения, на которых зафиксированы серьезные разрушения, в том числе стадион, школа и железнодорожный вокзал в Бахмуте.

Город Бахмут с августа 2022 года был эпицентром боев. Известно, что город на 80% разрушен в результате тяжелых боев.

Враг использует боеприпасы с ядовитыми веществами

Спикер ОСУВ "Таврия" Дмитрий Лиховой подчеркнул, что использование беспилотников уже сравнялось с артиллерией по количеству применений.

"Ежедневно противник применяет боеприпасы с ядовитыми веществами. Из 536 боеприпасов, которые вчера были сброшены с коптеров, 11 были с ядовитыми веществами", - заявил спикер.

Россияне устроили пожар в градирнях ЗАЭС

"По неофициальной информации от источников с противоположного берега - россияне подожгли в градирные автомобильные шины в большом количестве", - сообщил глава Никопольского РВА.

По его мнению, это может быть провокация или попытка создать панику в населенных пунктах на правом берегу бывшего водохранилища.

"ЗАЭС работает в штатном режиме, как это возможно в условиях оккупации", - добавил он.

В Курской области "наловили" в плен многие "кадыровцы"

Рейдовые группы захватили боевиков чеченского подразделения "Ахмат" в глубоком тылу РФ.

Как говорят сами пленные, они пытались убежать, чтобы избежать попадания в плен, потому что их предводитель Рамзан Кадыров часто повторяет, что бойцы "Ахмата" не сдаются.