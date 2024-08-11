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Росіяни стверджують про ще одну спробу прориву кордону у Курській області

Неділя 11 серпня 2024 01:53
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Росіяни стверджують про ще одну спробу прориву кордону у Курській області Фото: російські військові (росЗМІ)
Автор: Едуард Ткач

Російські воэнкори та Z-пабліки стверджують про ще одну спробу прориву кордону в Курській області РФ. Цього разу нібито українські військові вторглися до Біловського району на південь від Суджі.

Передає РБК-Україна із посиланням на російські Telegram-канали.

Як повідомляється, було здійснено прорив у кілька десятків кілометрів. Навколо населеного пункту Біла все зайнято нібито Збройними силами України. У росіян Біловського району вкрай панічний настрій. Люди просили хоч якихось коментарів щодо евакуації.

Пізніше стало відомо, що виконувач обов'язків губернатора Курської області Олексій Смирнов доручив голові Біловського району прискорити виконання рішення оперативного штабу щодо евакуації жителів.

Водночас, за інформацією російських воєнкорів, активізувалася й основна група нібито українських військових у Суджзькому районі і намагається перехопити ініціативу і знову перейти в наступ.

За словами російського воєнкора Юрія Подоляки, поки що ні в кого немає перевіреної інформації щодо нового прориву кордону в Курській області.

Водночас він пише, що підтвердилися дані заходу нібито ЗСУ до Махнівки. Це означає, що вже сьогодні, 11 серпня, росіяни можуть остаточно втратити Суджу, стверджує воєнкор.

Крім того, за словами Подоляка, є інформація, що військових бачили в населеному пункті Гір'ї. Мова йде не про ДРГ, а піхоту на важкій військовій техніці. Якщо це так, то нібито українські військові здійснюють глибоке охоплення військ РФ у Суджі та готують плацдарм для руху на південь та схід.

На тлі нібито вторгнення до Біловського району Курської області, у мережі з'явилися повідомлення про бої у Краснояружському районі Бєлгородського регіону. Проте низка інших каналів заперечують цю інформацію.

Зазначимо, що в ніч з 10 на 11 серпня повідомляли про звуки вибухів у Курську та Курчатові. Місцева влада заявила про роботу ППО.

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