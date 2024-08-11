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Українські десантники показали, як беруть в полон окупанта (відео)

Україна, Неділя 11 серпня 2024 10:05
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Українські десантники показали, як беруть в полон окупанта (відео) Фото: українські десантники взяли в полон окупанта (ілюстрація/Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Українські десантники взяли у полон росіянина. Усю операцію знімав дрон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Десантно-штурмові війська ЗСУ.

"Спільна робота співробітників військової контррозвідки СБУ з військовослужбовцями 95-ї бригади ДШВ під час проведення агітаційних заходів на лінії бойового зіткнення", - йдеться у повідомленні.

На відео один з російських військових прийняв рішення здатися у полон.

"Дрон під час польоту транслював інформацію про можливість здатися в полон, що росіянину гарантують життя та гарне ставлення", - додали військові.

Як окупанту здатися в полон

Російські військові можуть добровільно здатися в полон Силам оборони України за програмою "Хочу жити". Так, за даними на січень 2024 року, понад 220 окупантів із РФ здалися в полон, скориставшись таким варіантом.

Додамо, що програму "Хочу жити" в Україні створили ще у 2022 році.

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