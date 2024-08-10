Українські розвідники знищили російський катер "Тунець" в Криму (відео)

Українські розвідники 9 серпня знищили російський швидкісний катер "Тунець" у Криму. Він був уражений морським дроном MAGURA V5.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ГУР .

"У ніч з 8 на 9 серпня поблизу населеного пункту Чорноморське у тимчасово окупованому Криму воїни спецпідрозділу ГУР МО України "Group 13" за допомогою ударного морського дрона MAGURA V5 знищили чергове судно російських окупантів - швидкісний катер проекту КС 701 типу "Тунець". Як зазначають розвідники, внаслідок операції пошкоджень також зазнали ще три плавзасоби загарбників. Їхній тип встановлюється.

Не перший випадок

В ГУР кажуть, що це вже не перший впольований біля берегів півострова "Тунець". До цього два російських "Тунця" розвідники знищили, а ще два пошкодили у травні цього року.

Швидкісні транспортно-десантні катери проекту КС 701 загарбники в окупованому Криму використовували для патрулювання акваторії та логістики.

Загалом за допомогою морських дронів українського виробництва MAGURA V5 успішно уражено 18 суден РФ, 9 з них - знищені.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.