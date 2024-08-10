ua en ru
Сб, 10 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Українські розвідники знищили російський катер "Тунець" в Криму (відео)

Крим, Субота 10 серпня 2024 08:59
UA EN RU
Українські розвідники знищили російський катер "Тунець" в Криму (відео) Фото: ГУР знищило російський катер "Тунець" у Криму (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Українські розвідники 9 серпня знищили російський швидкісний катер "Тунець" у Криму. Він був уражений морським дроном MAGURA V5.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ГУР.

"У ніч з 8 на 9 серпня поблизу населеного пункту Чорноморське у тимчасово окупованому Криму воїни спецпідрозділу ГУР МО України "Group 13" за допомогою ударного морського дрона MAGURA V5 знищили чергове судно російських окупантів - швидкісний катер проекту КС 701 типу "Тунець".

Як зазначають розвідники, внаслідок операції пошкоджень також зазнали ще три плавзасоби загарбників. Їхній тип встановлюється.

Не перший випадок

В ГУР кажуть, що це вже не перший впольований біля берегів півострова "Тунець". До цього два російських "Тунця" розвідники знищили, а ще два пошкодили у травні цього року.

Швидкісні транспортно-десантні катери проекту КС 701 загарбники в окупованому Криму використовували для патрулювання акваторії та логістики.

Загалом за допомогою морських дронів українського виробництва MAGURA V5 успішно уражено 18 суден РФ, 9 з них - знищені.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Крим Війна в Україні
NEWS
Українські розвідники знищили російський катер "Тунець" в Криму (відео)
Українські розвідники знищили російський катер "Тунець" в Криму (відео)
DAILY
Сергій Дубров, МОЗ: Через війну не народилося вже майже півмільйона українців
Катерина Гончароваредактор розділу "Суспільство" Сергій Дубров, МОЗ: Через війну не народилося вже майже півмільйона українців