Олімпійські ігри-2024: підсумки дня 11 серпня та фінальний медальний залік
Паризька Олімпіада добігла кінця. В останній змагальний день розіграли понад десяток комплектів нагород.
Короткі підсумки дня і остаточне становище команд у медальному заліку – в новині РБК-Україна.
Гандбольна збірна Данії виграла вирішальний матч чоловічого турніру. Підопічні Ніколая Якобсена впевнено розібралися з Німеччиною (39:26). Найрезультативнішим у складі данців став крайній Матіас Гідсель (11 м'ячів).
Борець Муразі Мчедлідзе не зміг поповнити скарбничку збірної України. Він програв сутичку за бронзову медаль у вільній боротьбі. Українець потрапив до списку претендентів на нагороди через утішні поєдинки.
США тріумфували в баскетбольному турнірі серед жінок. Американки здобули драматичну перемогу над господарками змагань. Французькі баскетболістки під сирену оформили двоочковий кидок, але відстали на один пункт від Штатів.
Інші фінали одним рядком
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нідерландка Сіфан Хассан тріумфувала в жіночому марафоні
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угорська атлетка Мішель Гуляш перемогла в сучасному п'ятиборстві
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Котаро Кіюка з Японії виграв "золото" у вільній боротьбі (до 65 кг)
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бахрейнський борець вільного стилю Ахмед Тажудінов здобув золоту медаль в категорії до 97 кг
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китаянка Лі Веньвень тріумфувала у важкій атлетиці (+81 кг)
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Еллесс Ендрюс із Нової Зеландії виграла велосипедний спринт
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збірна Сербії перемогла в чоловічому турнірі з водного поло
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американська велосипедистка Дженніфер Валенте здобула "золото" в омніумі
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жіноча збірна Італії виграла волейбольний турнір
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нідерландець Харрі Лаврейсен переміг у велосипедній гонці (кейрін)
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японський борець Юка Кагамі тріумфував у категорії до 76 кг
Збірна США виграла медальний залік команд на Олімпійських іграх 2024 року. Американські спортсмени завоювали 40 золотих, 44 срібних і 42 бронзових нагороди. Китай поступився за кількістю медалей інших ґатунків, здобувши ті ж 40 "золот". Трійку найкращих замкнула збірна Японії (20 золотих нагород).
Україна завершила Олімпіаду на 22-й позиції. Вітчизняні спортсмени здобули 12 нагород загалом. "Золото" завоювали четвірка фехтувальниць-шаблісток (Ольга Харлан, Юлія Бакастова, Олена Кравацька та Аліна Комащук), стрибунка у висоту Ярослава Магучіх і боксер Олександр Хижняк.
До слова, раніше Україна обрала двох прапороносців на церемонію закриття Олімпіади.
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