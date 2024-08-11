Олімпійські ігри-2024: підсумки дня 11 серпня та фінальний медальний залік

Паризька Олімпіада добігла кінця. В останній змагальний день розіграли понад десяток комплектів нагород.

Короткі підсумки дня і остаточне становище команд у медальному заліку – в новині РБК-Україна .

Гандбольна збірна Данії виграла вирішальний матч чоловічого турніру. Підопічні Ніколая Якобсена впевнено розібралися з Німеччиною (39:26). Найрезультативнішим у складі данців став крайній Матіас Гідсель (11 м'ячів).

Борець Муразі Мчедлідзе не зміг поповнити скарбничку збірної України. Він програв сутичку за бронзову медаль у вільній боротьбі. Українець потрапив до списку претендентів на нагороди через утішні поєдинки.

США тріумфували в баскетбольному турнірі серед жінок. Американки здобули драматичну перемогу над господарками змагань. Французькі баскетболістки під сирену оформили двоочковий кидок, але відстали на один пункт від Штатів.

Інші фінали одним рядком

нідерландка Сіфан Хассан тріумфувала в жіночому марафоні

угорська атлетка Мішель Гуляш перемогла в сучасному п'ятиборстві

Котаро Кіюка з Японії виграв "золото" у вільній боротьбі (до 65 кг)

бахрейнський борець вільного стилю Ахмед Тажудінов здобув золоту медаль в категорії до 97 кг

китаянка Лі Веньвень тріумфувала у важкій атлетиці (+81 кг)

Еллесс Ендрюс із Нової Зеландії виграла велосипедний спринт

збірна Сербії перемогла в чоловічому турнірі з водного поло

американська велосипедистка Дженніфер Валенте здобула "золото" в омніумі

жіноча збірна Італії виграла волейбольний турнір

нідерландець Харрі Лаврейсен переміг у велосипедній гонці (кейрін)

японський борець Юка Кагамі тріумфував у категорії до 76 кг

Збірна США виграла медальний залік команд на Олімпійських іграх 2024 року. Американські спортсмени завоювали 40 золотих, 44 срібних і 42 бронзових нагороди. Китай поступився за кількістю медалей інших ґатунків, здобувши ті ж 40 "золот". Трійку найкращих замкнула збірна Японії (20 золотих нагород).

Україна завершила Олімпіаду на 22-й позиції. Вітчизняні спортсмени здобули 12 нагород загалом. "Золото" завоювали четвірка фехтувальниць-шаблісток (Ольга Харлан, Юлія Бакастова, Олена Кравацька та Аліна Комащук), стрибунка у висоту Ярослава Магучіх і боксер Олександр Хижняк.