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Олімпійські ігри-2024: підсумки дня 11 серпня та фінальний медальний залік

Париж, Неділя 11 серпня 2024 18:50
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Олімпійські ігри-2024: підсумки дня 11 серпня та фінальний медальний залік Фото: Збірна США виграла медальний залік Олімпійських ігор-2024 (x.com/usabasketball)
Автор: Антон Федорців

Паризька Олімпіада добігла кінця. В останній змагальний день розіграли понад десяток комплектів нагород.

Короткі підсумки дня і остаточне становище команд у медальному заліку – в новині РБК-Україна.

Гандбольна збірна Данії виграла вирішальний матч чоловічого турніру. Підопічні Ніколая Якобсена впевнено розібралися з Німеччиною (39:26). Найрезультативнішим у складі данців став крайній Матіас Гідсель (11 м'ячів).

Борець Муразі Мчедлідзе не зміг поповнити скарбничку збірної України. Він програв сутичку за бронзову медаль у вільній боротьбі. Українець потрапив до списку претендентів на нагороди через утішні поєдинки.

США тріумфували в баскетбольному турнірі серед жінок. Американки здобули драматичну перемогу над господарками змагань. Французькі баскетболістки під сирену оформили двоочковий кидок, але відстали на один пункт від Штатів.

Інші фінали одним рядком

  • нідерландка Сіфан Хассан тріумфувала в жіночому марафоні

  • угорська атлетка Мішель Гуляш перемогла в сучасному п'ятиборстві

  • Котаро Кіюка з Японії виграв "золото" у вільній боротьбі (до 65 кг)

  • бахрейнський борець вільного стилю Ахмед Тажудінов здобув золоту медаль в категорії до 97 кг

  • китаянка Лі Веньвень тріумфувала у важкій атлетиці (+81 кг)

  • Еллесс Ендрюс із Нової Зеландії виграла велосипедний спринт

  • збірна Сербії перемогла в чоловічому турнірі з водного поло

  • американська велосипедистка Дженніфер Валенте здобула "золото" в омніумі

  • жіноча збірна Італії виграла волейбольний турнір

  • нідерландець Харрі Лаврейсен переміг у велосипедній гонці (кейрін)

  • японський борець Юка Кагамі тріумфував у категорії до 76 кг

Олімпійські ігри-2024: підсумки дня 11 серпня та фінальний медальний залік

Збірна США виграла медальний залік команд на Олімпійських іграх 2024 року. Американські спортсмени завоювали 40 золотих, 44 срібних і 42 бронзових нагороди. Китай поступився за кількістю медалей інших ґатунків, здобувши ті ж 40 "золот". Трійку найкращих замкнула збірна Японії (20 золотих нагород).

Україна завершила Олімпіаду на 22-й позиції. Вітчизняні спортсмени здобули 12 нагород загалом. "Золото" завоювали четвірка фехтувальниць-шаблісток (Ольга Харлан, Юлія Бакастова, Олена Кравацька та Аліна Комащук), стрибунка у висоту Ярослава Магучіх і боксер Олександр Хижняк.

До слова, раніше Україна обрала двох прапороносців на церемонію закриття Олімпіади.

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Олімпіада 2024
Розклад змагань
Розклад змагань
Медальний залік України
Медальний залік України
Які види спорту представлені
Які види спорту представлені
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Україна на Олімпіаді: історія перемог