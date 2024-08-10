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Українські десантники знищили САУ "Піон" росіян на Покровському напрямку (відео)

Покровськ, Субота 10 серпня 2024 08:15
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Українські десантники знищили САУ "Піон" росіян на Покровському напрямку (відео) Фото: десантники знищили САУ "Піон" росіян на Покровському напрямку (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Українські десантники знищили російську самохідну артилерійську установку (САУ) "Піон". Це сталося на Покровському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Десантно-штурмові війська ЗСУ.

"Ворог не полишає спроб прорвати нашу оборону у Донецькій області", - констатують військові.

За їх словами, щодня деснтники стримують навалу РФ, знищуючи чималу кількість особового складу російських окупантів та їх бойові машини.

"Цього разу утилізували 203-мм самохідну гармату 2С7 "Піон", - зазначають у ДШВ.

Ситуація на фронті

На вечір, 9 серпня, на фронті в Україні сталося 70 бойових зіткнень. Найбільш активно російські окупанти наступали на Покровському напрямку, на який припало понад третина загальної кількості боїв.

Як зазначають у звіті аналітики Інституту вивчення війни, на фронті в Україні фіксується просування російських загарбників біля Часового Яру, Торецька та Покровська в Донецькій області. Також окупанти, ймовірно, намагаються відвернути увагу від боїв у Курській області, влаштовуючи штурми у Харківській та Сумській областях.

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