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Лукашенко нафантазував "українські дрони" у Білорусі і пригрозив відповіддю

Мінськ, Субота 10 серпня 2024 12:42
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Лукашенко нафантазував "українські дрони" у Білорусі і пригрозив відповіддю Фото: Олександр Лукашенко (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко звинуватив Україну у порушенні повітряного простору. Він стверджує, що нібито у Білорусі збивали українські дрони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Белту".

Він стверджує, що нібито вчора ввечері військово-повітряні сили і протиповітряна оборона Білорусі була переведена у підвищену бойову готовність. За словами Лукашенка, у Білорусі нібито зафіксували близько десятка дронів.

Лукашенко повідомив, що о 19:04 на висоті півтора кілометра силами протиповітряної оборони "було знищено кілька цілей" над територією Білорусі.

"Вночі і з ранку відбувається пошук того, що було знищено. Ми підозрюємо, що це ударні безпілотники. Порушивши повітряний простір Білорусі, летіли з України", - сказав він.

Самопроголошений президент заявив, що над Білоруссю було знищено частину цілей, а решту було "передано" РФ. Як стверджує Лукашенко, дрони спочатку нібито летіли на Смоленськ, але потім змінили траєкторію польоту та попрямували в район Ярославля і були перехоплені вже російськими системами ППО.

При цьому Лукашенко пригрозив, заявивши, що "без відповіді будь-які провокації не залишаться".

Варто додати, що російське міноборони сьогодні, 10 серпня, заявило про нібито атаку дронів на дві області - Курську та Ярославську. Москва стверджує, що російська ППО збила 26 безпілотників у Курській області та шість - у Ярославській.

Білорусь підтримує Росію

Білорусь підтримала Росію з початку повномасштабного вторгнення. З її території у перші дні війни російські війська заходили в Україну. Крім того, у Білорусі розміщувалися війська РФ, частина з них досі перебуває там.

Нагадаємо, моніторингова група "Беларускі Гаюн" повідомляла, що протягом липня у Білорусь залетіли щонайменше дев'ять російських дронів-камікадзе, якими РФ атакувала Україну.

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