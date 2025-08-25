Обмін полонених та атака дронів на Росію: новини за вихідні

Атака на Росію

Нагадаємо, що в ніч на неділю, 24 серпня, СБУ та ССО "привітали" російську Усть-Лугу з Днем незалежності України.

Україна змогла завдати шкоди на території Росії в декількох місцях, в тому числі викликавши пожежі в Усть-Лузі та поруч з Курською АЕС. Зокрема над портом Усть-Луга було зафіксовано десять безпілотників. Через обломки БПЛА виникла пожежа.

Варто зауважити, що через нічну атаку дронів аеропорт Пулково в Санкт-Петербурзі тимчасово закрили. У результаті літак із російськими туристами, що летів із Шарм-ель-Шейха, здійснив вимушену посадку в Таллінні.

Пасажири змушені були більш як 6 годин чекати в літаку на дозвіл завершити маршрут.

На День незалежності відбувся обмін полоненими з РФ

Україна і Росія вдень 24 серпня провели черговий етап обміну полоненими. Захисники повернулись додому в День незалежності України.

По обіді російські Telegram-канали почали писати, що Москва і Київ передали один одному по 146 військовополонених.

За деякий час президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна дійсно провела обмін полоненими. Ба більше, під час цього обміну додому повернувся журналіст Дмитро Хилюк, який був викрадений на Київщині в березні 2022-го.

Також додому повернули й журналіста Марка Каліуша. Серед звільнених цивільних громадян також є медик Сергій Ковальов з батальйону "Госпітальєри", який рятував життя захисників і цивільних під час облоги на заводі "Азовсталь" та колишній мер Херсона Володимир Миколаєнко, який не пішов на співпрацю з окупантами.

Детальніше про черговий обмін полоненими можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Удари по нафтопроводу "Дружба"

Нагадаємо, що ЗСУ завдали вже кілька ударів по нафтопереробних станціях в Росії.

У зв'язку з атаками на деяких об'єктах почалася пожежа, а росіяни повністю припинили перекачування нафти по трубопроводу "Дружба".

Приблизно 20 серпня глава МЗС Угорщини Петер Сійярто похвалився, що перекачування нафти було відновлено. Однак 21 серпня українські дрони знову завдали удару по станції "Унеча", тим самим зупинивши прокачування нафти до Угорщини та Словаччини.

В неділю під час пресконференції Зеленський відповідаючи на запитання заявив, що Київ завжди підтримував "дружбу" між Україною та Угорщиною. Однак тепер, за його словами, існування нафтопроводу "Дружба", як і політична "дружба" України та Угорщини буде пов'язане саме з позицією Будапешта.

У зв'язку з цим надвечір з'явилася реакція глави МЗС Угорщини Петера Сіярто. Той, своєю чергою заявив, що президент Зеленський нібито використав День незалежності України, щоб пригрозити Угорщині.

США схвалили продаж Україні авіаційних ракет ERAM

Wall Street Journal повідомив, що адміністрація президента США Дональда Трампа цього тижня схвалила продаж Україні 3 350 авіаційних ракет Extended Range Attack Munition.

За попередніми даними, вони мають надійти приблизно за шість тижнів.

Однак, як повідомило видання, паралельно з цим з'ясувалось, що Пентагон протягом кількох місяців блокував використання Україною ракет великої дальності для завдання ударів по території Російської Федерації.

Зеленський присвоїв начальнику Генштабу нове звання

Зеленський надав військове звання генерал-лейтенанта начальнику Генштабу ЗСУ Андрію Гнатову. Нові звання отримали також офіцери ЗСУ, Служби зовнішньої розвідки, Державної прикордонної служби і СБУ.

Детальніше з новими званнями та тими, хто їх отримав, можна ознайомитись в матеріалі РБК-Україна.

Українська армія повертає Донбас

Вчора, український президент анонсував, що на Донбасі українські захисники досягли позитивних результатів. Зеленський уточнив, що попереду на російських окупантів чекають неприємні “сюрпризи”.

За деякий час після його заяви головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що ЗСУ звільнили відразу три села на Донбасі. Детальніше про це, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

А за кілька годин після цього в ГУР повідомили, що українські військові успішно відновили контроль над Новомихайлівкою в Донецькій області, вибивши окупантів і закріпивши позиції на напрямку.

Варто додати, що ще 23 серпня у ЗСУ розповіли, що відновили контроль над селом Зелений Гай у Донецькій області.

Візит Карні до України

У День незалежності України прем’єр-міністр Канади Марк Карні вперше прибув до Києва. Під час візиту він підтвердив наміри посилити підтримку України.

У межах перебування в столиці Карні провів зустрічі з президентом Володимиром Зеленським, прем’єр-міністром Юлією Свириденко та членами уряду. А також повідомив про новий пакет підтримк від його країни.

РБК-Україна повідомляло, що новий пакет допомоги від Канади передбачає не лише засоби ППО та дрони, а й інші елементи підтримки.

Крім того, в офісі президента зазначили, що Україна та Канада офіційно розпочали реалізацію плану дій щодо угоди про безпекову співпрацю, який охоплює кілька напрямів взаємодії. Детальніше про це в матеріалі РБК-Україна.

Сьогодні в центрі Києва обмежать дорожній рух

У понеділок, 25 серпня, в центрі Києва діятимуть тимчасові обмеження дорожнього руху. Киян та гостей міста закликали ознайомитись зі змінами та врахувати їх під час планування маршрутів.