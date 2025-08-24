Новий пакет від Канади: що Україна отримає крім ППО та дронів

Канада оголосила про новий пакет військової допомоги Україні. До нього увійдуть системи протиповітряної оборони, бронетехніка, боєприпаси, безпілотники та засоби радіоелектронної боротьби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу прем'єр-міністра Канади Марка Карні.

На саміті G7 у Кананаскісі в червні Канада зобов'язалася надати Україні додаткові 2 мільярди доларів військової допомоги, а сьогодні, 24 серпня, прем'єр-міністр оголосив, що уряд Канади розподіляє це фінансування наступним чином:

835 мільйонів доларів на закупівлю низки критично важливого обладнання для України, включаючи бронетехніку, медичне обладнання, запасні частини, стрілецьку зброю, боєприпаси та вибухівку, а також додаткові можливості використання безпілотників,

приблизно 500 мільйонів доларів на закупівлю пакету військового обладнання зі списку пріоритетних потреб НАТО для України, що постачається зі Сполучених Штатів, для посилення можливостей протиповітряної оборони України,

220 мільйонів доларів на придбання безпілотників, засобів боротьби з безпілотниками та засобів радіоелектронної боротьби, включаючи інвестиції у спільні підприємства між українською та канадською промисловістю, відповідно до Листа про наміри щодо спільного виробництва оборонних матеріалів між Канадою та Україною,

165 мільйонів доларів на підтримку поточної роботи Канади в рамках Коаліцій оборонних можливостей Контактної групи з питань оборони України, включаючи зусилля щодо забезпечення критично важливих можливостей для Збройних сил України.

100 мільйонів доларів на постачання боєприпасів та вибухівки через Чеську ініціативу з боєприпасів.

Прем'єр-міністр також оголосив про додатковий пакет допомоги на суму понад 31 мільйон доларів для гуманітарної допомоги та інвестицій в ініціативи щодо протидії цифровим атакам та загрозам, що постійно змінюються, українській демократії.