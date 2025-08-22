Українські дрони повторно вивели з ладу нафтопровід "Дружба" (відео)

У російському місті Унеча (Брянська область) запущені з України дрони знову атакували нафтоперекачувальну станцію, що входить до системи нафтопроводу "Дружба".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал командувача Сил безпілотних систем ЗСУ Роберта Бровді ("Мадяра").