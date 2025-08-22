ua en ru
Пт, 22 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Українські дрони повторно вивели з ладу нафтопровід "Дружба" (відео)

П'ятниця 22 серпня 2025 01:10
UA EN RU
Українські дрони повторно вивели з ладу нафтопровід "Дружба" (відео) Фото: командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді (Birds of the Magyar 414OB)
Автор: Валерій Савицький

У російському місті Унеча (Брянська область) запущені з України дрони знову атакували нафтоперекачувальну станцію, що входить до системи нафтопроводу "Дружба".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал командувача Сил безпілотних систем ЗСУ Роберта Бровді ("Мадяра").

Він зазначив, що перекачувальну станцію "Унєча" обстріляли дрони 14 полку Сил безпілотних систем.

"НПС "УНЕЧО" - пішла в очечо. Даєш ремонт за 48 годин", - написав він.

"Мадяр" також оприлюднив відео пожежі після дронової атаки.

Атака на нафтопровід "Дружба"

В ніч на 18 серпня у Тамбовській області Сили безпілотних систем атакували нафтоперекачувальну станцію "Нікольскоє". В місті ураження спалахнула масштабна пожежа.

Після удару магістральний нафтопровід "Дружба" повністю зупинив перекачування нафти.

Уряд Угорщини заявив, що країна начебто залишилася без російської нафти і пригрозила зупинити продаж Україні електроенергії.

Натомість у Єврокомісії зазначили, що ураження НПС "Нікольскоє" не впливає на Словаччину та Угорщину.

Читайте РБК-Україна в Google News
Дружба
Новини
Трамп розніс Байдена за затримку з дозволом Україні бити по території РФ
Трамп розніс Байдена за затримку з дозволом Україні бити по території РФ
Аналітика
Атомні амбіції Росії. Як санкції та конкуренти можуть зупинити "Росатом"
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Атомні амбіції Росії. Як санкції та конкуренти можуть зупинити "Росатом"