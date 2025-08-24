СБУ та ССО "привітали" російську Усть-Лугу з Днем незалежності України, - джерела

У ніч на 24 серпня далекобійні безпілотники Служби безпеки України та Сил спеціальних операцій запалили яскраву "бавовну" на виробничих потужностях порту Усть-Луга в Ленінградській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела.

За попередніми даними, дрони влучили в газопереробний комплекс компанії "Новатек", одного з найбільших виробників скрапленого газу в Росії.

На оприлюднених відео видно потужний вибух і масштабну пожежу.

За інформацією, удар припав на установку кріогенного фракціонування газового конденсату, яка є "серцем" технологічних процесів комплексу.

Це вже другий успішний удар СБУ по Усть-Лузі у 2025 році: перший відбувся на початку січня.

"Через цей термінал росія торгує нафтою й газом за допомогою «тіньового флоту». Дронові санкції від СБУ знижують надходження валюти, яка потрібна росії для ведення війни", - повідомило поінформоване джерело в СБУ.