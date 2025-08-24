ua en ru
СБУ та ССО "привітали" російську Усть-Лугу з Днем незалежності України, - джерела

Неділя 24 серпня 2025 13:19
СБУ та ССО "привітали" російську Усть-Лугу з Днем незалежності України, - джерела Фото: СБУ та ССО вдарили по газопереробному комплексу в Усть-Лузі на (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

У ніч на 24 серпня далекобійні безпілотники Служби безпеки України та Сил спеціальних операцій запалили яскраву "бавовну" на виробничих потужностях порту Усть-Луга в Ленінградській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела.

За попередніми даними, дрони влучили в газопереробний комплекс компанії "Новатек", одного з найбільших виробників скрапленого газу в Росії.

На оприлюднених відео видно потужний вибух і масштабну пожежу.

За інформацією, удар припав на установку кріогенного фракціонування газового конденсату, яка є "серцем" технологічних процесів комплексу.

Це вже другий успішний удар СБУ по Усть-Лузі у 2025 році: перший відбувся на початку січня.

"Через цей термінал росія торгує нафтою й газом за допомогою «тіньового флоту». Дронові санкції від СБУ знижують надходження валюти, яка потрібна росії для ведення війни", - повідомило поінформоване джерело в СБУ.

Нагадаємо, що сьогодні, 24 серпня над портом Усть-Луга було було зафіксовано десять безпілотників. Через обломки БПЛА виникла пожежа.

Через ситуацію тимчасово призупинено прийом рейсів в аеропорту Пулково.

Крім того, 9 серпня СБУ завдала удару далекобійними безпілотниками по складу з "Шахедами" у Татарстані на відстані понад 1000 км від України.

