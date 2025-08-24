СБУ та ССО "привітали" російську Усть-Лугу з Днем незалежності України, - джерела
У ніч на 24 серпня далекобійні безпілотники Служби безпеки України та Сил спеціальних операцій запалили яскраву "бавовну" на виробничих потужностях порту Усть-Луга в Ленінградській області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела.
За попередніми даними, дрони влучили в газопереробний комплекс компанії "Новатек", одного з найбільших виробників скрапленого газу в Росії.
На оприлюднених відео видно потужний вибух і масштабну пожежу.
За інформацією, удар припав на установку кріогенного фракціонування газового конденсату, яка є "серцем" технологічних процесів комплексу.
Це вже другий успішний удар СБУ по Усть-Лузі у 2025 році: перший відбувся на початку січня.
"Через цей термінал росія торгує нафтою й газом за допомогою «тіньового флоту». Дронові санкції від СБУ знижують надходження валюти, яка потрібна росії для ведення війни", - повідомило поінформоване джерело в СБУ.
Нагадаємо, що сьогодні, 24 серпня над портом Усть-Луга було було зафіксовано десять безпілотників. Через обломки БПЛА виникла пожежа.
Через ситуацію тимчасово призупинено прийом рейсів в аеропорту Пулково.
Крім того, 9 серпня СБУ завдала удару далекобійними безпілотниками по складу з "Шахедами" у Татарстані на відстані понад 1000 км від України.