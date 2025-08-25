Обмен пленных и атака дронов на Россию: новости за выходные

Атака на Россию

Напомним, что в ночь на воскресенье, 24 августа, СБУ и ССО "поздравили" российскую Усть-Лугу с Днем независимости Украины.

Украина смогла нанести ущерб на территории России в нескольких местах, в том числе вызвав пожары в Усть-Луге и рядом с Курской АЭС. В частности над портом Усть-Луга было зафиксировано десять беспилотников. Из-за обломков БПЛА возник пожар.

Стоит заметить, что из-за ночной атаки дронов аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге временно закрыли. В результате самолет с российскими туристами, летевший из Шарм-эль-Шейха, совершил вынужденную посадку в Таллинне.

Пассажиры вынуждены были более 6 часов ждать в самолете разрешения завершить маршрут.

На День независимости состоялся обмен пленными с РФ

Украина и Россия днем 24 августа провели очередной этап обмена пленными. Защитники вернулись домой в День независимости Украины.

После обеда российские Telegram-каналы начали писать, что Москва и Киев передали друг другу по 146 военнопленных.

Через некоторое время президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина действительно провела обмен пленными. Более того, во время этого обмена домой вернулся журналист Дмитрий Хилюк, который был похищен на Киевщине в марте 2022-го.

Также домой вернули и журналиста Марка Калиуша. Среди освобожденных гражданских граждан также медик Сергей Ковалев из батальона "Госпитальеры", который спасал жизни защитников и гражданских во время осады на заводе "Азовсталь" и бывший мэр Херсона Владимир Николаенко, который не пошел на сотрудничество с оккупантами.

Подробнее об очередном обмене пленными можно узнать в материале РБК-Украина.

Удары по нефтепроводу "Дружба"

Напомним, что ВСУ нанесли уже несколько ударов по нефтеперерабатывающим станциям в России.

В связи с атаками на некоторых объектах начался пожар, а россияне полностью прекратили перекачку нефти по трубопроводу "Дружба".

Примерно 20 августа глава МИД Венгрии Петер Сийярто похвастался, что перекачка нефти была возобновлена. Однако 21 августа украинские дроны снова нанесли удар по станции "Унеча", тем самым остановив прокачку нефти в Венгрию и Словакию.

В воскресенье во время пресс-конференции Зеленский отвечая на вопрос заявил, что Киев всегда поддерживал "дружбу" между Украиной и Венгрией. Однако теперь, по его словам, существование нефтепровода "Дружба", как и политическая "дружба" Украины и Венгрии будет связано именно с позицией Будапешта.

В связи с этим вечером появилась реакция главы МИД Венгрии Петера Сийярто. Тот, в свою очередь заявил, что президент Зеленский якобы использовал День независимости Украины, чтобы пригрозить Венгрии.

США одобрили продажу Украине авиационных ракет ERAM

Wall Street Journal сообщил, что администрация президента США Дональда Трампа на этой неделе одобрила продажу Украине 3 350 авиационных ракет Extended Range Attack Munition.

По предварительным данным, они должны поступить примерно через шесть недель.

Однако, как сообщило издание, параллельно с этим выяснилось, что Пентагон в течение нескольких месяцев блокировал использование Украиной ракет большой дальности для нанесения ударов по территории Российской Федерации.

Зеленский присвоил начальнику Генштаба новое звание

Зеленский присвоил воинское звание генерал-лейтенанта начальнику Генштаба ВСУ Андрею Гнатову. Новые звания получили также офицеры ВСУ, Службы внешней разведки, Государственной пограничной службы и СБУ.

Подробнее с новыми званиями и теми, кто их получил, можно ознакомиться в материале РБК-Украина.

Украинская армия возвращает Донбасс

Вчера, украинский президент анонсировал, что на Донбассе украинские защитники достигли положительных результатов. Зеленский уточнил, что впереди российских оккупантов ждут неприятные "сюрпризы".

Через некоторое время после его заявления главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что ВСУ освободили сразу три села на Донбассе. Подробнее об этом, можно узнать в материале РБК-Украина.

А через несколько часов после этого в ГУР сообщили, что украинские военные успешно восстановили контроль над Новомихайловкой в Донецкой области, выбив оккупантов и закрепив позиции на направлении.

Стоит добавить, что еще 23 августа в ВСУ рассказали, что восстановили контроль над селом Зеленый Гай в Донецкой области.

Визит Карни в Украину

В День независимости Украины премьер-министр Канады Марк Карни впервые прибыл в Киев. Во время визита он подтвердил намерения усилить поддержку Украины.

В рамках пребывания в столице Карни провел встречи с президентом Владимиром Зеленским, премьер-министром Юлией Свириденко и членами правительства. А также сообщил о новом пакете поддержки от его страны.

РБК-Украина сообщало, что новый пакет помощи от Канады предусматривает не только средства ПВО и дроны, но и другие элементы поддержки.

Кроме того, в офисе президента отметили, что Украина и Канада официально начали реализацию плана действий по соглашению о сотрудничестве в сфере безопасности, который охватывает несколько направлений взаимодействия. Подробнее об этом в материале РБК-Украина.

Сегодня в центре Киева ограничат дорожное движение

В понедельник, 25 августа, в центре Киева будут действовать временные ограничения дорожного движения. Киевлян и гостей города призвали ознакомиться с изменениями и учесть их при планировании маршрутов.