Українська армія повертає Донбас: Новомихайлівка знову під контролем ЗСУ
Українські військові успішно відновили контроль над Новомихайлівкою в Донецькій області, вибивши окупантів і закріпивши позиції на напрямку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки України.
Головне управління Розвідки спільно з Третім корпусом повертають окуповані території України.
"Новомихайлівка під контролем українських сил!", - заявили в ГУР.
За даними розвідки, успішну наступальну операцію проведено силами департаменту активних дій ГУР МО України, зокрема підрозділу "Артан", і 2-го штурмбату Третьої штурмової бригади.
Наразі відомо, що підрозділи вибили окупантів та відновили контроль над населеним пунктом Новомихайлівка Донецької області.
Згідно з перехопленнями, операція застала окупантів раптово. Ворог втратив близько роти особового складу та був змушений перекидати резерви з інших ділянок фронту.
Завдяки злагодженій роботі розвідки, штурмовиків, важкої техніки та дронів українські підрозділи поліпшили тактичне положення та посилили оборону смуги на напрямку.
Станом на зараз Новомихайлівка зачищена від росіян і перебуває під повним контролем української армії, а українські прапори повертаються туди, де й мають бути.
Україна повертає свої території
Нагадаємо, що сьогодні, 24 серпня, український президент Володимир Зеленський анонсував, що на Донбасі українські захисники досягли позитивних результатів.
Президент уточнив, попереду на російських окупантів чекають неприємні “сюрпризи”.
За деякий час після його заяви головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що ЗСУ звільнили відразу три села на Донбасі. Детальніше про це, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.
Варто додати, що вчора у ЗСУ розповіли, що відновили контроль над селом Зелений Гай у Донецькій області.