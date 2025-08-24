Україна і Канада підписали план дій щодо безпекової угоди: що він передбачає

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Офісу президента.

Під час сьогоднішньої зустрічі президент України Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Канади Марк Карні підписали план дій з реалізації угоди про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Канадою.

Цей план визначає основні напрями та механізми реалізації двосторонньої співпраці в безпековій сфері. Він охоплює:

військову підготовку,

розбудову оборонних спроможностей,

обмін розвідувальною інформацією,

кібербезпеку,

боротьбу з тероризмом та гібридними загрозами.

Зауважимо, що Україна й Канада уклали угоду про співробітництво у сфері безпеки 24 лютого минулого року. На той момент Канада була першою країною з-поза меж Європи, яка засвідчила свої безпекові зобов’язання щодо України.

Таким чином держави започаткували стратегічне безпекове партнерство в різних сферах.

Угода про оборону

Також у присутності Зеленського й Карні міністр оборони України Денис Шмигаль і міністр оборони Канади Девід Макгінті підписали лист про наміри між Міністерством оборони України та Міністерством національної оборони Канади щодо спільного виробництва оборонної продукції в Канаді та Україні.

Документ засвідчує намір Канади фінансувати спільне виробництво оборонної продукції українського походження в Канаді та Україні для допомоги Києву та вдосконалення спільно виготовленої продукції.

Угода про митницю

Міністр фінансів України Сергій Марченко та надзвичайний і повноважний посол Канади в Україні Наталка Цмоць підписали угоду між Україною та Канадою про взаємну адміністративну допомогу в митних справах.

Документ передбачає обмін інформацією про митне законодавство держав і: