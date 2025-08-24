Зеленський присвоїв начальнику Генштабу та іншим офіцерам нові звання
Президент Володимир Зеленський присвоїв військове звання генерал-лейтенанта начальнику Генштабу ЗСУ Андрію Гнатову. Нові звання отримали також офіцери ЗСУ, Служби зовнішньої розвідки, Державної прикордонної служби і СБУ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на указ президента №641.
"Присвоїти військове звання генерал-лейтенанта генерал-майору Гнатову Андрію Вікторовичу - начальнику Генерального штабу Збройних Сил України", - йдеться в указі.
Звання бригадного генерала отримали:
- заступник командувача Національної гвардії Олексій Осипенко,
- перший заступник начальника Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях Олег Воєводін,
- командир 21 армійського корпусу оперативного командування "Північ" Сухопутних військ ЗСУ Валерій Курач;
- командир 16 армійського корпусу оперативного командування "Північ" Сухопутних військ ЗСУ Євгеній Кураш;
- начальник штабу - заступник командувача Десантно-штурмових військ ЗСУ Андрій Ткачук.
Також глава держави присвоїв нові звання й іншим посадовцям:
- спеціальне звання генерала поліції третього рангу полковнику поліції Олександру Ганжі - начальнику Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області;
- спеціальне звання генерал-майора служби цивільного захисту полковнику служби цивільного захисту Артему Астахову - начальнику Головного управління ДСНС у Харківській області;
- звання генерал-майора бригадному генералу Олександру Птиці - начальнику Східного регіонального управління ДПСУ;
- звання генерал-майора бригадному генералу Сергію Голубцову - заступнику командувача Повітряних сил ЗСУ;
- звання генерал-майора бригадному генералу Олегу Луговському - першому заступнику Голови Служби зовнішньої розвідки України.
Нагадаємо, днями Зеленський нагородив десятки бійців Нацгвардії, поліції, ДСНС та прикордонної служби. Полковника Нацгвардії Дениса Прокопенка "Редіса" було народжено орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня.