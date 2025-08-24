Зеленський присвоїв начальнику Генштабу та іншим офіцерам нові звання

Президент Володимир Зеленський присвоїв військове звання генерал-лейтенанта начальнику Генштабу ЗСУ Андрію Гнатову. Нові звання отримали також офіцери ЗСУ, Служби зовнішньої розвідки, Державної прикордонної служби і СБУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на указ президента №641.