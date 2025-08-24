В центрі Києва завтра обмежать дорожній рух: в чому причина
У понеділок, 25 серпня, в центрі Києва діятимуть тимчасові обмеження дорожнього руху.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Управління державної охорони України.
"Шановні жителі та гості міста Києва! 25 серпня, у зв’язку з проведенням охоронних заходів за участю іноземних делегацій, у Києві діятимуть тимчасові обмеження дорожнього руху, які будуть запроваджені в центральній частині міста", - йдеться у повідомленні.
Крім того, там закликали людей врахувати цю інформацію під час переміщення.
В Управлінні також нагадали, що відповідно до закону України "Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб" і положення "Про державний протокол та церемоніал України", главам іноземних держав, урядів, парламентів і міжнародних організацій, які перебувають в Україні з офіційними чи робочими візитами, забезпечується державна охорона Управлінням державної охорони України.
Нагадаємо, що у п'ятницю, 22 серпня, у Києві теж перекривали центр для автомобілів. Обмеження діяли у зв'язку з проведенням охоронних заходів за участю іноземних делегацій.
Крім того, 21 серпня в столиці частково обмежили рух транспорту та пішоходів на низці вулиць. Причина - ремонтні роботи.