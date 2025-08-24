В центрі Києва завтра обмежать дорожній рух: в чому причина

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Управління державної охорони України.

"Шановні жителі та гості міста Києва! 25 серпня, у зв’язку з проведенням охоронних заходів за участю іноземних делегацій, у Києві діятимуть тимчасові обмеження дорожнього руху, які будуть запроваджені в центральній частині міста", - йдеться у повідомленні.

Крім того, там закликали людей врахувати цю інформацію під час переміщення.

В Управлінні також нагадали, що відповідно до закону України "Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб" і положення "Про державний протокол та церемоніал України", главам іноземних держав, урядів, парламентів і міжнародних організацій, які перебувають в Україні з офіційними чи робочими візитами, забезпечується державна охорона Управлінням державної охорони України.