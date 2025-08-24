ua en ru
Невідомі дрони атакували порт Усть-Луга в Ленінградській області: виникла пожежа

Неділя 24 серпня 2025 09:24
Невідомі дрони атакували порт Усть-Луга в Ленінградській області: виникла пожежа Фото: Порт Усть-Луга атакували дрони в Ленінградській області (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Уранці над портом Усть-Луга було було зафіксовано десять безпілотників. Через обломки БПЛА виникла пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ASTRA та керівника Центру протидії дезінформації при РНБО України Андрія Коваленка в Telegram.

Губернатор Ленінградської області Александр Дрозденко підтвердив інформацію про атаку невідомих безпілотних літальних апаратів на порт Усть-Луга.

За його словами, інцидент стався вранці, і під час атаки було знищено десять БПЛА.

Обломки дронів спричинили загоряння на терміналі НОВАТЭК.

На місці працюють підрозділи пожежників та МНС. За попередніми даними, люди не постраждали.

Через ситуацію тимчасово призупинено прийом рейсів в аеропорту Пулково. Місцева влада проводить оцінку збитків та уточнює обставини події.

Реакція ЦПД

Коваленко, заявив, що РФ під масованою атакою.

"Порт Усть-Луга, різна інша інфраструктура ворога, задіяна в економіці війни також страждає",- сказав він.

Атаки невідомих дронів на Росію

Нагадаємо, що 7 серпня під атакою дронів опинилася також Волгоградська область Росії. У місті Суровікіно було дуже голосно, прогриміло близько 10 вибухів, після чого виникла пожежа на місцевій залізничній станції.

Ближче до ранку губернатор регіону Андрій Бочаров підтвердив атаку дронів, повідомивши, що безпілотники атакували цілих дві залізничні станції.

