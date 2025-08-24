ua en ru
Атака дронів заблокувала аеропорт у Петербурзі: літак із росіянами сів у Таллінні

Росія, Неділя 24 серпня 2025 22:04
Атака дронів заблокувала аеропорт у Петербурзі: літак із росіянами сів у Таллінні Фото: дрони закрили небо над Петербургом (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Через нічну атаку дронів аеропорт Пулково в Санкт-Петербурзі тимчасово закрили. У результаті літак із російськими туристами, що летів із Шарм-ель-Шейха, здійснив вимушену посадку в Таллінні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Postimees.

Рано вранці в неділю в Таллінні приземлився літак, повний російських туристів, який прямував до Санкт-Петербурга. Як пояснює видання, причиною вимушеної посадки стала атака дронів, через яку тимчасово було заблоковано роботу петербурзького аеропорту.

Керівник з комунікацій та маркетингу Талліннського аеропорту Маргот Холтс повідомила, що сьогодні о 5:33 ранку літак єгипетської авіакомпанії AlMarsia Universal Airlines приземлився в Таллінні.

Відомо, що даний рейс прямував із Шарм-ель-Шейха до аеропорту Пулково в Санкт-Петербурзі.

"Літак був перенаправлений на посадку в Таллінн, оскільки в аеропорт Пулково він не міг приземлитися через тимчасове закриття", - додала вона.

Літак вилетів з Таллінна лише о 11:08 і попрямував до Санкт-Петербурга. За словами Хольтс, пасажирам і екіпажу не дозволялося залишати літак під час перебування в Талліннському аеропорту.

Атака на Росію

Нагадаємо, що сьогодні, 24 серпня, СБУ та ССО "привітали" російську Усть-Лугу з Днем незалежності України.

Україна змогла завдати шкоди на території Росії в декількох місцях, в тому числі викликавши пожежі в Усть-Лузі та поруч з Курською АЕС. Зокрема над портом Усть-Луга було зафіксовано десять безпілотників. Через обломки БПЛА виникла пожежа.

