Атака дронів заблокувала аеропорт у Петербурзі: літак із росіянами сів у Таллінні

Через нічну атаку дронів аеропорт Пулково в Санкт-Петербурзі тимчасово закрили. У результаті літак із російськими туристами, що летів із Шарм-ель-Шейха, здійснив вимушену посадку в Таллінні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Postimees .

Рано вранці в неділю в Таллінні приземлився літак, повний російських туристів, який прямував до Санкт-Петербурга. Як пояснює видання, причиною вимушеної посадки стала атака дронів, через яку тимчасово було заблоковано роботу петербурзького аеропорту.

Керівник з комунікацій та маркетингу Талліннського аеропорту Маргот Холтс повідомила, що сьогодні о 5:33 ранку літак єгипетської авіакомпанії AlMarsia Universal Airlines приземлився в Таллінні.

Відомо, що даний рейс прямував із Шарм-ель-Шейха до аеропорту Пулково в Санкт-Петербурзі.

"Літак був перенаправлений на посадку в Таллінн, оскільки в аеропорт Пулково він не міг приземлитися через тимчасове закриття", - додала вона.

Літак вилетів з Таллінна лише о 11:08 і попрямував до Санкт-Петербурга. За словами Хольтс, пасажирам і екіпажу не дозволялося залишати літак під час перебування в Талліннському аеропорту.