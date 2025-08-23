Зелений Гай під контролем. ЗСУ відбили ще одне село на Донбасі
Сили оборони України зупинили ворога та відновили контроль над селом Зелений Гай у Донецькій області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram ОСУВ "Дніпро".
"Бійці 37 окремої бригади морської піхоти спільно з 214 окремим штурмовим батальйоном OPFOR зупинили просування ворога та встановили контроль над населеним пунктом Зелений Гай у Донецькій області", - йдеться у повідомленні.
Водночас військові зазначили, що станом на 23 серпня, росіяни продовжують активні спроби повернути цей населений пункт собі, а також інші населені пункти Донецької області на Східному напрямку.
Однак в ОСУВ "Дніпро" наголосили, що ЗСУ стоять непохитно, і у День державного прапора Україні Зелений Гай залишається під синьо-жовтим стягом.
"Пліч-о-пліч з іншими підрозділами Сил Оборони України наші морські піхотинці міцно стоять на захисті українського народу та продовжують нищити противника. Слава Україні та мужнім воїнам, які її захищають", - додали військові.
Крім того, вони привітали українців з Днем державного прапора, зазначивши, що це число незалежності та територіальної цілісності.
Зазначимо, Зелений Гай знаходиться біля адміністративного кордону із Дніпропетровською областю.
Успіхи ЗСУ на фронті
Нагадаємо, 11 серпня аналітичний проєкт DeepState повідомив, що росіяни прорвалися в районі Добропілля. Згідно з їхніми даними, ворог наблизився до населених пунктів Кучеров Яр, Золотий Колодязь і Веселе.
Паралельно в ОСГВ "Дніпро" підтвердили, що на цьому напрямку противник діє малими групами, намагаючись використовувати чисельну перевагу і обходити першу лінію оборони.
Незабаром в Генштабі ЗСУ повідомили, що з 4 по 16 серпня ЗСУ зачистили в Донецькій області ряд населених пунктів. Серед них: Грузьке, Рубіжне, Нововодяне, Петрівка, Веселе і Золотий Колодязь.
Потім головнокомандувач ЗСУ Олександр Свірський теж заявив, що росіяни намагалися розвинути успіх біля Добропілля. Однак після перекидання українських підрозділів "переможний настрій" армії РФ змінився на відчай.
Крім того, 21 серпня він повідомив, що ЗСУ зачистили 6 населених пунктів і ліквідували сотні російських солдатів.
Детальніше про ситуацію навколо Добропілля - читайте в матеріалі РБК-Україна.