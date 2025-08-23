Зелений Гай під контролем. ЗСУ відбили ще одне село на Донбасі

Сили оборони України зупинили ворога та відновили контроль над селом Зелений Гай у Донецькій області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram ОСУВ "Дніпро".

"Бійці 37 окремої бригади морської піхоти спільно з 214 окремим штурмовим батальйоном OPFOR зупинили просування ворога та встановили контроль над населеним пунктом Зелений Гай у Донецькій області", - йдеться у повідомленні.

Водночас військові зазначили, що станом на 23 серпня, росіяни продовжують активні спроби повернути цей населений пункт собі, а також інші населені пункти Донецької області на Східному напрямку.

Однак в ОСУВ "Дніпро" наголосили, що ЗСУ стоять непохитно, і у День державного прапора Україні Зелений Гай залишається під синьо-жовтим стягом.

"Пліч-о-пліч з іншими підрозділами Сил Оборони України наші морські піхотинці міцно стоять на захисті українського народу та продовжують нищити противника. Слава Україні та мужнім воїнам, які її захищають", - додали військові.

Крім того, вони привітали українців з Днем державного прапора, зазначивши, що це число незалежності та територіальної цілісності.

Зазначимо, Зелений Гай знаходиться біля адміністративного кордону із Дніпропетровською областю.