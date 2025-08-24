Сійярто закликав Зеленського перестати "погрожувати Угорщині"

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його пост у Facebook.

Зазначимо, що українські дрони кілька разів атакували російський трубопровід "Дружба", який перекачує нафту з РФ до Європи. Зокрема, в Угорщину та Словаччину. Після цих атак перекачування припинилося.

Сьогодні під час пресконференції Зеленський відповідаючи на запитання заявив, що Україна завжди підтримувала "дружбу" між країнами. Однак тепер існування нафтопроводу "Дружба", як і політична "дружба" України та Угорщини - буде пов'язане з позицією Будапешта. У зв'язку з цим і з'явилася реакція Сіярто.

"Володимир Зеленський використав національне свято України як спосіб жорстко погрожувати Угорщині. Угорщина твердо відкидає погрозу українського президента", - пише Сіярто.

Він зазначив, що Будапешт вважає суверенітет і територіальну цілісність ключовими цінностями міжнародної політики, тому поважає суверенітет і територіальну цілісність усіх країн, і очікує того ж від інших.

Далі Сійярто знову поскаржився на українські атаки, приписавши сюди "порушення суверенітету" Угорщини.

"Україна останніми днями здійснила серйозні атаки проти безпеки наших енергопостачань, але атаки проти енергетичної безпеки можна інтерпретувати як атаки проти суверенітету", - каже глава угорського МЗС.

Також він вкотре звинувачує Україну, що Київ своїми атаками посилається на ситуацію з війною. Крім того, Сійярто знову каже, що Угорщина не має відношення до цієї війни.

Наприкінці свого посту дипломат звернувся із закликом "припинити погрожувати".

"Закликаємо Володимира Зеленського припинити погрожувати Угорщині та перестати ризикувати нашою енергетичною безпекою", - резюмував він.