Новые успехи ВСУ и визовый бан ЕС для россиян: новости за 9 сентября

Вчера, 9 сентября 2022 года, Вооруженные Силы Украины деоккупировали уже более 30 населенных пунктов в Харьковской области. А также Совет ЕС принял решение, которое полностью приостанавливает действие Соглашения об упрощении визового режима между ЕС и Россией.

Война России против Украины: последние новости

ВСУ освободили более 30 населенных пунктов в Харьковской области

Вооруженные силы Украины деоккупировали уже более 30 населенных пунктов в Харьковской области.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что в части сел региона продолжаются мероприятия по проверке и ограждения территории.

Совет ЕС утвердил полное прекращение соглашения об упрощенном визовом режиме с РФ

Совет ЕС принял решение, которое полностью приостанавливает действие соглашения об упрощении визового режима между ЕС и Россией. Следовательно, к гражданам России будут применяться общие правила Визового кодекса.

"Это приведет к увеличение визового сбора с 35 до 80 евро, необходимость предоставления дополнительных документальных доказательств, увеличение сроков оформления виз и более строгие правила выдачи многократных виз", - говорится в сообщении.

Официально. ВСУ освободили Волохов Яр в Харьковской области

ВСУ освободили от оккупантов Волохов Яр в Харьковской области. Наши защитники подняли украинский флаг в населенном пункте.

"Харьковщина. Волохов Яр-наш. Слава Украине!"- говорится в описании под видео.

Facebook и Instagram заблокировали страницы патронатной службы "Азова"

Социальные сети Facebook и Instagram заблокировали страницы патронатной службы полка "Азова".

Отмечается, что компания Meta, которая управляет соцсетями, указала, что страницы были заблокированы из-за нарушения правил, однако точной причины не было названо.

"Нафтогаз" начинает новый арбитраж против "Газпрома" из-за неуплаты за транзит

НАК "Нафтогаз Украины" подало прошение об арбитраже против "Газпрома" в Международный арбитражный суд. "Нафтогаз" требует уплаты средств за транспортировку природного газа по территории Украины, которые не были уплачены вовремя и в полном объеме.

В ЕС согласовали предоставление дополнительных 5 млрд евро помощи Украине

Страны Европейского союза согласовали предоставление Украине дополнительных 5 млрд евро макрофинансовой помощи.

"Я приветствую сегодняшнее заявление министров экономики и финансов ЕС о предоставлении Украине дополнительных 5 миллиардов евро исключительной макрофинансовой помощи в соответствии с решением лидеров. ЕС поддерживает Украину и ее народ", - пишет председатель Европейского совета Шарль Мишель.

Российский олигарх Фридман предложил Украине 1 млрд долларов, чтобы избавиться от санкций

Российский бизнесмен Михаил Фридман предложил перевести 1 млрд долларов из своего личного состояния в украинский банк "Альфа-банк", соучредителем которого он является. По словам людей, знакомых с этим вопросом, это предложение направлено на то, чтобы убедить Великобританию снять с него санкции.

В Австрии допускают ослабление санкций, если Путин пойдет на уступки

Австрия не исключает возможности постепенного снятия санкций ЕС из России. Это возможно в случае ответных шагов со стороны Кремля.

Глава МИД Австрии Александера Шалленберг подчеркнул, что в таком случае "переговоры всегда требуют двух сторон", и до тех пор, пока одной из них делаются попытки исказить факты военными средствами, время для таких тем еще не наступил.

Полиция возвращается на освобожденные территории Харьковской области

На освобожденные территории Харьковской области будут направлены подразделения полиции и ГСЧС. Первоочередной задачей является обеспечение гуманитарных потребностей для местного населения.

Прогноз погоды на сегодня

В субботу, Украина накроют сильные дожди. При этом прогнозируется штормовой ветер.

По прогнозам синоптиков, завтра в Украине будет облачно. При этом ожидаются умеренные дожди по всей территории страны кроме восточных и юго-восточных областей. В то же время в западных, Житомирской, Киевской и Винницкой областях прогнозируются значительные дожди.

Ветер юго-восточный 7-12 м/сек, днем на Правобережье местами порывы 15-20 м / сек.

Температура воздуха ночью составит +8 +13 градусов, на Закарпатье и крайнем юге страны до +16, а в восточных и северо-восточных областях +2 +7. Днем в Украине температура будет колебаться от +13 до +18 градусов, а в южной части от +19 до +24 градусов.