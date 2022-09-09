Истребители типа F-16 Украине нужны уже сегодня, но есть риски, - Игнат

В условиях полномасштабной войны с Россией наша страна нуждается в истребителях типа F-16. Однако перед тем, как их получать нужно наладить необходимую под самолеты инфраструктуру, инженерию и подготовить наших пилотов.

По его словам пока еще не ведется обучение украинских пилотов на американских истребителях-F-15 и F-16.

"Пока США выделили 100 миллионов для того, чтобы их (обучение - ред.) реализовать в 2023 году. Но для этого надо определиться с типом самолета, которые нам предоставят наши партнеры. У нас есть хорошие кандидаты, которые могут приступить к учениям, которые уже имеют определенный опыт и знание языка", - говорит Игнат.

В чем задержка передачи самолетов

Спикер Воздушных сил объясняет, что эти истребители - это уже некая "вишенка на торте", то есть самое технологичное из того, что нам могут поставить союзники, но их не так просто нам их передать.

"Словакия, которая нам передает МиГ-29, ждала те F-16 едва ли не 6 лет. Государства стоят в очереди, чтобы получить эти истребители", - привел пример Игнат.

Впрочем, он отмечает, Украина оказалась в патовой ситуации, когда они нам нужны уже и сегодня.

"А это невозможно. Ведь они требуют не только обучения пилотов, но и других специалистов, которые будут обеспечивать эту технику - военных инженеров. Эти американские истребители достаточно "привередливы", - объясняет Игнат.

В-третьих, по его словам, нужно адаптировать нашу аэродромную инфраструктуру к этой технике.

"Это в частности создание средств управления, средств связи и главное - адаптация взлетно-посадочной полосы. Вместо бетонного покрытия, которое есть у нас, нужно проложить искусственное. В условиях боевых действий это сложно делать. Однако это не будет проблемой, и уже есть определенные решения министерств по совершенствованию нашей инфраструктуры под западную технику", - рассказал Игнат.

Получит ли Украина эти самолеты в рамках ленд-лиза

Спикер Воздушных сил допускает такую возможность, но говорит, что пока это не является целесообразным.

"Они (истребители - ред.) будут просто простаивать, если они не смогут выполнять полеты. И станут одной из ключевых целей для вражеских ударов. Возможно, их лучше передать тогда, когда для них будет все готово: и пилоты, и инженерный состав, и инфраструктура",- подытожил он.

Что известно о F-16

Это многофункциональный легкий военный реактивный самолет, который является самым массовым истребителем четвертого поколения.

F-16 пользуется успехом на международном рынке и состоит на вооружении 25 стран, что делает его наиболее распространенным боевым самолетом в мире.

Стоимость одной единицы F-16 (1975 год) составляет 4,5 млн долларов. При этом модернизированный F-16D Block 52 стоит на рынке около 34 млн долларов.

Напомним, недавно заместитель министра обороны США по политическим вопросам Колин Каль заявил, США пока не завершили обсуждение о поставках украинским военным истребителей F-16 и не планируют передавать их в ближайшее время.

В свою очередь министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Украина будет способна принимать американские истребители F-16, но есть нюанс.