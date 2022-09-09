ВСУ ликвидировали 650 оккупантов и десяток танков: названы новые потери России

Вооруженные силы Украины за минувшие сутки ликвидировали 650 оккупантов и уничтожили десяток вражеских танков. Всего с начала полномасштабного вторжения в Украину потери России составили 51900 солдат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Генерального штаба ВСУ в Facebook .

Отмечается, что за сутки наибольшие потери противник понес на Харьковском и Донецком направлениях.

Напомним, украинские военные отразили штурм врага вблизи ряда населенных пунктов. В то же время ВСУ ведут успешное контрнаступление на Харьковском направлении. За 3 дня наши воины продвинулись на 50 километров.

По мнению экспертов ISW, украинские силы наступают на Купянск и могут освободить населенный пункт в течение следующих 72 часов.

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