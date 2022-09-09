ВСУ ликвидировали 650 оккупантов и десяток танков: названы новые потери России
Вооруженные силы Украины за минувшие сутки ликвидировали 650 оккупантов и уничтожили десяток вражеских танков. Всего с начала полномасштабного вторжения в Украину потери России составили 51900 солдат.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Генерального штаба ВСУ в Facebook.
Общие боевые потери России на 9 сентября ориентировочно составили:
- личного состава - около 51900 (+650) человек ликвидировано;
- танков - 2122 (+10);
- боевых бронированных машин - 4575 (+18);
- артиллерийских систем - 1237 (+11);
- РСЗО - 306 (+1);
- средства ПВО - 159 (+0);
- самолетов - 239 (+0);
- вертолетов - 211 (+1);
- беспилотников оперативно-тактического уровня - 888 (+4);
- крылатые ракеты - 214 (+0);
- корабли / катера - 15 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн - 3399 (+55);
- специальной техники - 114 (+4).
Отмечается, что за сутки наибольшие потери противник понес на Харьковском и Донецком направлениях.
Напомним, украинские военные отразили штурм врага вблизи ряда населенных пунктов. В то же время ВСУ ведут успешное контрнаступление на Харьковском направлении. За 3 дня наши воины продвинулись на 50 километров.
По мнению экспертов ISW, украинские силы наступают на Купянск и могут освободить населенный пункт в течение следующих 72 часов.
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