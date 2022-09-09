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В Украине уникальная система ПВО. Военные объяснили, как можно ее улучшить

Новина українською →
Украина, Пятница 09 сентября 2022 12:43
В Украине уникальная система ПВО. Военные объяснили, как можно ее улучшить Фото: спикер командования Воздушных сил Юрий Игнат (mil in ua)
Автор: Ульяна Безпалько, Наталья Юрченко

Украинские военные создали уникальную систему противовоздушной обороны. Однако ее можно улучшить современными комплексами.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

"Оптимальный и реалистичный вариант (защиты неба - ред.) уже организован. Мы фактически создали уникальную систему противовоздушной обороны, которой нет нигде в мире", - сказал он.

Игнат объяснил, что военные используют советские средства и разнообразные тактические приемы, чтобы защитить небо от российских ракет.

"Разработали систему оповещений. Противодействуем ракетам благодаря ЗРК, истребителям и плюс ПЗРК - по всей стране расставлены люди с переносными зенитно-ракетными комплексами, которые тоже должны реагировать и перехватывать ракеты. Есть визуальные посты наблюдения", - добавил спикер.

По его словам, усилить украинскую систему ПВО можно современным вооружением, к примеру, комплексами NASAMS и IRIS-T, которые обещали партнеры.

"К сожалению, того количества, которое нам пока планируют передать, будет мало. Хотя это будет первый шаг, когда партнеры передадут нам тяжелые комплексы ПВО западного образца", - подчеркнул Игнат.

Напомним, что предоставить Украине систему ПВО IRIS-T обещала Германия, однако пока точного срока передачи вооружения нет.

Также мы сообщали, что Пентагон заключил контракт на закупку систем NASAMS для Украины. Оборонное ведомство заявило, что Украина получит их в 2024 году.

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