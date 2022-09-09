Украина может вернуть Крым в течение года, - генерал Ходжес

Украина может восстановить полный суверенитет государства, включая возвращение временно оккупированного Крыма, в течение года. Война России против Украины может закончиться прямой военной победой Киева.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Newsweek .

Отметим, что украинские войска начали контрнаступательные действия на разных направлениях фронта.

"Они поставили условия, при которых они могут восстановить полный суверенитет, включая Крым, я думаю, в течение следующего года", - сказал бывший командующий войсками США в Европе, эксперт Вашингтонского Центра анализа европейской политики, генерал в отставке Бен Ходжес.

Он отметил, что сейчас Россия контролирует менее 20% территории Украины, и ее способность проводить дальнейшие наступательные операции практически исчерпана.

Ходжес добавил, что западные партнеры должны оказывать Киеву материальную и моральную поддержку, которая будет нужна ему для достижения полной военной победы.

"Нужна декларация о том, что мы хотим победы Украины, что мы хотим, чтобы она вернула всю свою территорию, что мы хотим, чтобы она могла защитить себя в будущем, и что мы будем делать все необходимое, чтобы помочь им это сделать", - сказал он.

Он отметил, что в Вашингтоне полностью осознают потребности Украины.

Контрнаступательные действия на Херсонском направлении

"Если украинцы продемонстрируют способность окружить большого противника и взять его в осаду в Херсоне, это было бы большим военным достижением, и это свидетельствовало бы о том, что они также могут сделать это в других местах на востоке и юге", - сказал аналитик Института изучения войны (ISW) Джордж Баррос.

Однако, вероятно, пройдет несколько месяцев, прежде чем появится достаточно четкая картина украинских достижений вокруг Херсона.

"Украинцы очень умно подошли к тому, как они ведут Херсонское контрнаступление. Они сказали, что это будет медленно, это будет истощать, и это на самом деле очень умный способ сделать это", - сказал он.

Баррос отметил, что на юге разворачиваются элементы элитной российской 1-й гвардейской танковой армии. Он отметил, что Россия ухудшила свои позиции в других частях страны, переместив их на юг.

"Если эти высококачественные российские силы могут быть исчерпаны в районе Херсонской операции, я не знаю, кто еще собирается продолжать защищать другие российские позиции в Украине", - сказал он.

При этом Баррос считает, что война еще далека от завершения.